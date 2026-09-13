© Instagram @tchalamet
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Timothée Chalamet, 30 anni, si è concesso qualche giorno lontano dai set e dai red carpet. La destinazione scelta sono state le Dolomiti, dove l’attore ha trascorso del tempo insieme al padre Marc Chalamet, documentando il viaggio con una serie di fotografie pubblicate su Instagram. "Hiking with dad in the Dolomites", ha scritto semplicemente a corredo del carosello social. Questa volta, niente eventi mondani o première: nelle immagini Chalamet appare tra sentieri di montagna, caschi da escursione, tavole imbandite e momenti quotidiani insieme al padre.
Il post su Instagram si apre con Chalamet immerso nel paesaggio delle Dolomiti, tra alberi e cime che si stagliano alle sue spalle. Poco dopo compare un gelato che si sta sciogliendo, fotografato dall’attore durante una pausa dal trekking.Tra gli scatti più curiosi ce n’è uno che ritrae padre e figlio all’interno di un tunnel, entrambi con il casco e la torcia frontale. Marc sorride accanto a Timothée mentre tiene una corda, probabilmente durante una delle escursioni organizzate nel corso della vacanza.
L’attore ha pubblicato anche un breve video del padre durante una camminata. Marc parla per qualche secondo davanti alla telecamera prima di riprendere il percorso sulle rocce, mentre l’inquadratura si allarga mostrando le montagne circostanti.
Il viaggio rappresenta anche una delle rare occasioni in cui Chalamet condivide sui social momenti della propria vita familiare. Marc Chalamet è francese, giornalista e traduttore, e negli anni l’attore ha trascorso diversi periodi nel Paese insieme alla famiglia. In un’intervista a 60 Minutes, Chalamet ha raccontato che il padre, quando lui era ancora bambino, guardava con una certa prudenza al suo precoce ingresso nel mondo dello spettacolo. Marc voleva cercare soprattutto di aiutarlo a mantenere una vita il più possibile normale, nonostante Timothée avesse iniziato molto presto ad affermarsi come attore.
A unire Timothée e Marc, oltre al calcio, c’è la passione per i viaggi e la montagna. Marc Chalamet è infatti un appassionato di trekking e, intervistato da Le Parisien nel febbraio 2026, si trovava in Nepal in preparazione di alcune escursioni nell’area dell’Everest. Nella stessa intervista aveva ricordato anche le vacanze trascorse con il figlio in Francia e alcuni degli interessi condivisi con lui, tra cui proprio le escursioni, che rendono la tappa sulle Dolomiti la naturale continuazione di una passione coltivata insieme fin da quando Timothée era piccolo.
© Ufficio stampa
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