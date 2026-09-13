Il viaggio rappresenta anche una delle rare occasioni in cui Chalamet condivide sui social momenti della propria vita familiare. Marc Chalamet è francese, giornalista e traduttore, e negli anni l’attore ha trascorso diversi periodi nel Paese insieme alla famiglia. In un’intervista a 60 Minutes, Chalamet ha raccontato che il padre, quando lui era ancora bambino, guardava con una certa prudenza al suo precoce ingresso nel mondo dello spettacolo. Marc voleva cercare soprattutto di aiutarlo a mantenere una vita il più possibile normale, nonostante Timothée avesse iniziato molto presto ad affermarsi come attore.