Leonardo DiCaprio ha "rubato" i baffi a Pedro Pascal: tra le star è "pornstache" mania

I baffi non sono mai di moda eppure sempre di tendenza. La riprova è arrivata dalla notte degli Oscar, dove tra i divi di Hollywood è (ri)scoppiata la "pornstache" mania. Da Leonardo DiCaprio al sex symbol in eterna ascesa Jacob Elordi, passando per Timothée Chalamet, vince l'ispirazione vintage e un po' rétro. In controtendenza un ormai ex addicted come Pedro Pascal, che ha colto un po' tutti di sorpresa presentandosi sul red carpet completamente rasato, senza neppure un accenno di barba. E scatenando meme sui social.