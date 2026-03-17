UN TREND DI RITORNO

Leonardo DiCaprio ha "rubato" i baffi a Pedro Pascal: tra le star è "pornstache" mania

Dall'ironia sui social alle ispirazioni arrivate dai divi di Hollywood sul red carpet degli Oscar: come si portano i moustache e a chi stanno bene

17 Mar 2026 - 22:26
Baffi, l'ironia sui social: agli Oscar Leonardo DiCaprio li avrebbe "rubati" a Pedro Pascal © IPA

Baffi, l'ironia sui social: agli Oscar Leonardo DiCaprio li avrebbe "rubati" a Pedro Pascal © IPA

I baffi non sono mai di moda eppure sempre di tendenza. La riprova è arrivata dalla notte degli Oscar, dove tra i divi di Hollywood è (ri)scoppiata la "pornstache" mania. Da Leonardo DiCaprio al sex symbol in eterna ascesa Jacob Elordi, passando per Timothée Chalamet, vince l'ispirazione vintage e un po' rétro. In controtendenza un ormai ex addicted come Pedro Pascal, che ha colto un po' tutti di sorpresa presentandosi sul red carpet completamente rasato, senza neppure un accenno di barba. E scatenando meme sui social.

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 Molto in voga negli anni Ottanta, sono stati ribattezzati "pornstache" gli chevron, quelli folti e vistosi. Per replicarli, si suggerisce di lasciar crescere la barba fino a una lunghezza di almeno mezzo centimetro. Da qui, si procede con una rasatura che consenta di arrivare a una forma circolare. Si continua liberando man mano, fino a lasciare solo i baffi, che è preferibile lambiscano il bordo del labbro superiore. Il consiglio è di pettinarli verso il basso con un pettine a denti stretti e di regolarli con una forbicina. Non devono superare la forma delle labbra. 

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 Di ispirazione vintage, vagamente anni Sessanta, sono sottili e sparuti, dall'aspetto quasi trasandato (e incredibilmente sexy). Questi tipi di moustache hanno invece un appeal piuttosto naturale e richiedono, pertanto, meno manutenzione.  

Chi sta bene con il baffo?

 Simbolo di mascolinità e potere, i baffi stanno bene principalmente a uomini con tratti del volto marcati e personalità decise. Quelli folti valorizzano visi ovali o triangolari, mentre stili più corti o sottili si sposano bene con visi lunghi o squadrati, spesso in abbinamento a barba o pizzetto. 

Baffi, da Leonardo DiCaprio a Jacob Elordi: come li portano le star

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© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 
© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 
© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 

© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 

© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 

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