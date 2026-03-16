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© IPA | Oscar 2026, i beauty e gli hair look da copiare alle star: Odessa A'zion
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ISPIRAZIONI DAL RED CARPET

Oscar 2026, i beauty e gli hair look da copiare alle star

Il ritorno dei capelli ricci, lunghi in stile"Old Hollywood" portati sciolti, tagli corti in forte ascesa. Gli uomini rilanciano i baffi

16 Mar 2026 - 02:50
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