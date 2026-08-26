Per Kourtney Kardashian l'estate 2026 ha regalato un'occasione speciale per riunire la famiglia e trascorrere qualche giorno lontano dalla routine. L'influencer e imprenditrice ha pubblicato sui social una serie di immagini dedicate alla vacanza nello Utah insieme al marito Travis Barker e ai membri della loro famiglia allargata, offrendo anche alcuni scorci insoliti dei figli più grandi Mason, Penelope, Reign Disick e Rocky Thirteen.





In una foto, Kardashian Barker appare di spalle rispetto all'obiettivo, in piedi nel deserto, con le braccia sollevate sopra la testa: "Amo il mio corpo che allatta", scrive.