© Instagram | La vacanza della famiglia di Kourtney Kardashian nello Utah
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L'imprenditrice 47enne ha condiviso su Instagram vari frangenti dell'avventura con il marito Travis Barker e il resto della loro famiglia allargata
Per Kourtney Kardashian l'estate 2026 ha regalato un'occasione speciale per riunire la famiglia e trascorrere qualche giorno lontano dalla routine. L'influencer e imprenditrice ha pubblicato sui social una serie di immagini dedicate alla vacanza nello Utah insieme al marito Travis Barker e ai membri della loro famiglia allargata, offrendo anche alcuni scorci insoliti dei figli più grandi Mason, Penelope, Reign Disick e Rocky Thirteen.
In una foto, Kardashian Barker appare di spalle rispetto all'obiettivo, in piedi nel deserto, con le braccia sollevate sopra la testa: "Amo il mio corpo che allatta", scrive.
Tra le fotografie condivise dall'imprenditrice c'è anche quella del figlio maggiore Mason Disick, 16 anni, ritratto di spalle mentre si trova sopra una formazione rocciosa. Il ragazzo indossa una maglietta nera con una stampa sul retro, pantaloni della tuta grigi e scarponcini da trekking marroni, mentre sulle spalle porta uno zaino blu. Un'immagine che restituisce il carattere più avventuroso della vacanza trascorsa dalla famiglia immersa nei paesaggi dello Utah. Kourtney ha mostrato anche alcuni momenti dedicati agli altri due figli avuti dall'ex compagno Scott Disick. In un video Reign Disick si diverte in acqua insieme a un amico, partecipando a un'attività di tubing sulle onde.
Non poteva mancare uno spazio per il figlio più piccolo di Kourtney e Travis. In una delle fotografie, Barker tiene in braccio il loro figlio Rocky Thirteen Barker, che ha due anni, sotto un arco. La luce particolarmente scarsa rende visibili soprattutto le sagome del padre e del bambino, ma permette comunque di intravedere i lunghi capelli castani del piccolo. Tra gli altri protagonisti della vacanza compare anche Landon Barker, il figlio ventenne del batterista dei Blink-182, fotografato mentre si rilassa sul ponte di una barca.
Nel corso del viaggio Kourtney Kardashian ha approfittato anche dell'occasione per mettere in evidenza la propria silhouette indossando costumi particolarmente ridotti, tra cui un modello con fantasia leopardata. A corredo del carosello, Kardashian ha scelto una breve didascalia dedicata alla "grande vacanza in famiglia". Il post ha raccolto rapidamente le reazioni dei familiari. Khloé Kardashian ha lasciato una serie di cuori rossi nei commenti, mentre Kris Jenner ha risposto con alcune emoji dagli occhi a forma di cuore.
La vacanza nello Utah si è così trasformata per Kourtney e Travis in un'occasione per condividere momenti con i figli delle rispettive famiglie, alternando giornate in barca, attività all'aperto e scorci più personali della loro vita lontano dai riflettori.
© Instagram | Kim Kardashian
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