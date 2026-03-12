Timothée Chalamet, Andrea Bocelli dopo la frase su opera e balletto: "Non sono arti del passato, ma linguaggi vivi"

Continua la polemica sulla frase di Timothée Chalamet su opera e balletto ("Non interessano più a nessuno"). Sul caso è intervenuto anche Andrea Bocelli nell'ambito di un'intervista alla rivista People, il quale ha detto di essere rimasto "sorpreso" dalle affermazioni del "collega artista". "Credo che spesso tendiamo a mantenere le distanze da ciò che non abbiamo ancora davvero incontrato. L'opera e il balletto sono forme d'arte che hanno attraversato i secoli e continuano a parlare al cuore umano, perché rispondono a un bisogno profondo di bellezza, verità ed emozione. Non sono arti del passato, ma linguaggi vivi che possono ancora emozionarci, farci riflettere e unire generazioni diverse", ha detto il tenore.