Timothée Chalamet, Andrea Bocelli dopo la frase su opera e balletto: "Non sono arti del passato, ma linguaggi vivi"
Continua la polemica sulla frase di Timothée Chalamet su opera e balletto ("Non interessano più a nessuno"). Sul caso è intervenuto anche Andrea Bocelli nell'ambito di un'intervista alla rivista People, il quale ha detto di essere rimasto "sorpreso" dalle affermazioni del "collega artista". "Credo che spesso tendiamo a mantenere le distanze da ciò che non abbiamo ancora davvero incontrato. L'opera e il balletto sono forme d'arte che hanno attraversato i secoli e continuano a parlare al cuore umano, perché rispondono a un bisogno profondo di bellezza, verità ed emozione. Non sono arti del passato, ma linguaggi vivi che possono ancora emozionarci, farci riflettere e unire generazioni diverse", ha detto il tenore.
"Sono convinto che un interprete sensibile come Timothée, che comprende il potere delle emozioni, possa un giorno scoprire che l'opera e la danza attingono a quella stessa fonte. Se mai ne fosse curioso, sarei felice di accoglierlo come ospite a uno dei miei concerti. A volte bastano pochi minuti di ascolto di questa musica dal vivo per capire perché, dopo secoli, continua a essere amata in tutto il mondo", conclude Bocelli.