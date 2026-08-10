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© Instagram |  Le vacanze di Roberto Bolle in Grecia
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Le nuove foto del ballerino

Roberto Bolle, vacanza da sogno in Grecia: in barca mostra un fisico scolpito

Il danzatore ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui si notano bene i muscoli frutto di allenamenti costanti

10 Ago 2026 - 11:42
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Il mare della Grecia fa da sfondo alla pausa estiva di Roberto Bolle, che ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni momenti della vacanza. Tra immagini in barca, sport acquatici e scorci al tramonto, a catturare l'attenzione è soprattutto una fotografia nella quale l'étoile appare con il torso scoperto e un asciugamano color salmone avvolto intorno ai fianchi. A 51 anni, il danzatore mostra una forma fisica che non passa inosservata e che racconta, anche lontano dal palcoscenico, una disciplina costruita attraverso anni di danza.

Roberto Bolle si rilassa al largo della Grecia

 La galleria pubblicata sui social restituisce l'immagine di una vacanza all'insegna del mare e del relax. Bolle si concede qualche momento di svago a bordo di una barca, alternando le pause alle attività in acqua e lasciandosi fotografare in diverse situazioni. In uno degli scatti più commentati, il ballerino posa senza maglietta, coperto soltanto da un asciugamano che gli cinge la parte inferiore del corpo. Il paesaggio marino passa quasi in secondo piano davanti alla sua presenza scenica, con il fisico atletico messo naturalmente in evidenza.

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Un fisico costruito con anni di danza

 Il corpo scolpito di Bolle è il risultato di una professione che richiede costanza, controllo e allenamento quotidiano. La danza ha infatti accompagnato praticamente tutta la sua vita artistica, contribuendo a costruire quella fisicità che oggi continua a caratterizzarlo anche fuori dal teatro.

Nelle altre immagini della vacanza emergono le spalle definite, le braccia allenate e una muscolatura particolarmente evidente. Il sole e l'ambientazione estiva accentuano ulteriormente questi tratti, mentre Bolle appare a proprio agio davanti all'obiettivo, passando da pose più rilassate ad altre legate al movimento.

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Dallo sport acquatico alla danza al tramonto

 Tra le fotografie condivise trova spazio anche il lato più dinamico della vacanza. Il danzatore si dedica agli sport acquatici e trascorre del tempo in mare, alternando l'attività fisica a momenti di semplice riposo. Particolarmente suggestiva è l'immagine realizzata al tramonto, nella quale Bolle torna a utilizzare il movimento del corpo per creare una fotografia che richiama direttamente il suo mondo professionale. In un'altra scena, invece, si dedica allo stretching sulla riva: anche in questo caso la dimensione atletica si fonde con quella artistica, mostrando quanto danza e preparazione fisica siano ormai parte integrante della sua identità.

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Una carriera che ha conquistato anche Hollywood

 La vacanza in Grecia arriva in un momento particolarmente importante per la carriera internazionale di Bolle. A luglio è arrivata infatti la notizia della sua futura presenza sulla Hollywood Walk of Fame. L'étoile è stato selezionato dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 protagonisti della Classe 2027, nella categoria Live Theatre/Live Performance.

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Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi ottenuti dal ballerino e di una nuova consacrazione per una carriera che lo ha trasformato in uno dei principali ambasciatori della danza italiana nel mondo. Con la sua futura stella, gli artisti italiani celebrati sulla Walk of Fame saliranno complessivamente a 19.

"Un traguardo che sembrava un sogno"

 La notizia della stella ha avuto un significato particolare per Bolle, che ha descritto il riconoscimento come qualcosa che fino a quel momento sembrava appartenere alla dimensione dei sogni. L'ingresso nella Classe 2027 della Walk of Fame è stato definito dall'étoile uno dei traguardi più importanti della sua vita e della sua carriera.

Nel commentare la scelta, Bolle ha inoltre voluto sottolineare il ruolo delle persone che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. La famiglia, il gruppo di lavoro, i collaboratori, i sostenitori e il pubblico sono stati tutti ricordati come parte di un percorso che, secondo il ballerino, non può essere costruito individualmente.

Laurea honoris causa per Roberto Bolle all’Università di Firenze

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