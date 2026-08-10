Roberto Bolle, vacanza da sogno in Grecia: in barca mostra un fisico scolpito

Il mare della Grecia fa da sfondo alla pausa estiva di Roberto Bolle, che ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni momenti della vacanza. Tra immagini in barca, sport acquatici e scorci al tramonto, a catturare l'attenzione è soprattutto una fotografia nella quale l'étoile appare con il torso scoperto e un asciugamano color salmone avvolto intorno ai fianchi. A 51 anni, il danzatore mostra una forma fisica che non passa inosservata e che racconta, anche lontano dal palcoscenico, una disciplina costruita attraverso anni di danza.