Balletto, va in pensione l'etoile nera di New York Misty Copeland: "Vorrei scomparire..."

Dieci anni fa fece la storia nel mondo del balletto: la prima etoile afro-americana nei 75 anni dell'American Ballet Theater. Ma come tutte le fiabe, anche quella della star della danza protagonista di un memorabile Romeo e Giulietta con Roberto Bolle alla Scala è destinata a finire. In un'intervista al New York Times Magazine, Misty Copeland ha annunciato che andrà in pensione a 42 anni dopo un'ultima performance il 22 ottobre al Lincoln Center: l'ultimo atto di una carriera tanto rivoluzionaria quanto improbabile. "Vorrei poter scomparire - ha confidato l'etoile al New York Times - ma questo è impossibile per la legacy che ho creato".