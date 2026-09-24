© Instagram | La casa di Taylor Mega
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La top model avrebbe acquistato una casa di lusso in un grattacielo di Milano, mentre l'influencer cerca un acquirente per la sua abitazione a Brera
Milano continua ad attirare volti internazionali della moda e dello spettacolo, ma nelle ultime ore arrivano due notizie che sembrano quasi incrociarsi: Naomi Campbell ha scelto il capoluogo lombardo come nuova base, mentre Taylor Mega ha deciso di mettere in vendita il suo appartamento nel cuore della città. La top model avrebbe acquistato una casa di lusso in uno dei grattacieli più celebri di Milano, mentre l'influencer friulana cerca un acquirente per la sua abitazione di 106 metri quadrati a Brera.
A confermare il legame sempre più stretto tra Naomi Campbell e Milano è stata la stessa supermodel, che ha pubblicato su Instagram una fotografia scattata in città accompagnata dall'hashtag italiano #CASA. Nello scatto Campbell si trova in piazza XXV Aprile, proprio nei giorni in cui il capoluogo lombardo è al centro della Fashion Week.
Secondo quanto riportato da Forbes, la modella avrebbe scelto un'abitazione di lusso all'interno di uno dei grattacieli più belli e conosciuti della città. Una decisione che arriva dopo anni nei quali Milano ha rappresentato uno dei luoghi più importanti della sua carriera, tra sfilate, campagne pubblicitarie, eventi e rapporti con i principali protagonisti del mondo della moda.
Mentre Naomi Campbell sembra aver scelto Milano come nuova base, Taylor Mega è invece pronta a lasciare il suo appartamento in città. La modella e influencer friulana ha infatti messo in vendita la sua casa nel quartiere di Brera. L'appartamento misura 106 metri quadrati e si trova in una delle zone più conosciute e prestigiose di Milano.
Nel video pubblicato sui social la visita virtuale parte dalla zona giorno, caratterizzata da una grande luminosità e dal parquet ungherese.
Tra gli ambienti più particolari c'è la maxi cabina armadio, ottenuta trasformando quella che in precedenza era una camera da letto. La camera principale dispone invece di un bagno privato concepito come una piccola spa.
Per chi fosse interessato all'acquisto c'è anche il dato più importante: gli arredi realizzati su misura rimarranno nell'abitazione e saranno quindi compresi nella vendita. La cifra richiesta per l'appartamento in Brera è di 1 milione e 345mila euro.