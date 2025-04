In passerella, completi stile anni Venti e due-in-uno. Gonne aderenti sovrapposte a top voluminosi a palloncino, drappeggi a richiamare i pepli romani. Silhouette leggere, impalpabili, quasi tridimensionali, concepite per far "muovere la donna senza vincoli", ha spiegato la direttrice artistica Camille Miceli, che definisce questa collezione "airy", perché è come una brezza leggera che fa adagiare le bluse su pantaloni e gonne, per esaltare le proporzioni del corpo, "di qualsiasi corpo".