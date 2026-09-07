Alla festa hanno partecipato diversi volti conosciuti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli invitati c'era anche Andrea Dianetti, compagno di avventura di Moslehi ai tempi di Amici, nel 2005, quando la conduttrice muoveva i primi passi in televisione come cantante. Presente inoltre l'attore Giacomo Ferrara. Non ha invece partecipato alla cerimonia Alessandra Amoroso, che ha comunque lasciato un cuore sotto il post pubblicato da Manola. La conduttrice le ha risposto: "Quanto ci sei mancata". Sono arrivati anche gli auguri di Senza Cri, che ha commentato con le parole "La purezza", ricevendo da Moslehi la risposta affettuosa "Cucciolo".