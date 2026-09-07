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© Instagram |  Il matrimonio di Manola Moslehi e Clarissa
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Fiori d'arancio

La conduttrice di Radio 105 Manola Moslehi ha sposato Clarissa: le foto della cerimonia a Roma

La coppia ha scelto di non annunciare pubblicamente l'evento in anticipo, lasciando che fossero le immagini a raccontare la cerimonia

07 Set 2026 - 12:38
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Una giornata speciale per la conduttrice di Radio 105 Manola Moslehi e Clarissa, che hanno celebrato la loro unione civile a Roma dopo una relazione che dura da diversi anni. La conduttrice radiofonica ha scelto di non annunciare pubblicamente l'evento in anticipo, lasciando che fossero le immagini e i video condivisi sui social a raccontare la cerimonia, tra fiori, abiti bianchi, sorrisi e momenti di commozione.

La cerimonia a Villa Parco della Vittoria

 La celebrazione si è svolta all'interno di Villa Parco della Vittoria, prestigiosa location romana per eventi. Per l'occasione, l'ampia terrazza panoramica della struttura è stata allestita a lume di candela, con una vista suggestiva sulla città. Una cornice elegante per una serata caratterizzata da musica e momenti di festa.

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Una relazione vissuta lontano dai riflettori

 Manola e Clarissa stanno insieme ormai da diversi anni. La conduttrice ha sempre parlato con naturalezza della propria omosessualità, mantenendo però una netta separazione tra la propria attività professionale e la sfera sentimentale. Nel corso delle interviste degli ultimi anni, Moslehi ha spiegato di non aver mai avuto motivo di nascondere la propria relazione, ma nemmeno di avvertire l'esigenza di esporla continuamente davanti al pubblico. Una scelta che si riflette anche nel modo in cui è stata annunciata l'unione civile, arrivata soltanto dopo la celebrazione.

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"Due persone che si amano non dovrebbero fare notizia"

 Il rapporto con Clarissa è stato quindi vissuto con discrezione e naturalezza, senza trasformare la vita sentimentale in un elemento centrale della sua immagine pubblica. Un atteggiamento coerente con una posizione espressa più volte dalla conduttrice: l'orientamento sessuale non dovrebbe diventare un motivo per attirare l'attenzione mediatica quando al centro c'è semplicemente la storia tra due persone che si amano.

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Gli ospiti della serata e il messaggio di Alessandra Amoroso

 Alla festa hanno partecipato diversi volti conosciuti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli invitati c'era anche Andrea Dianetti, compagno di avventura di Moslehi ai tempi di Amici, nel 2005, quando la conduttrice muoveva i primi passi in televisione come cantante. Presente inoltre l'attore Giacomo Ferrara. Non ha invece partecipato alla cerimonia Alessandra Amoroso, che ha comunque lasciato un cuore sotto il post pubblicato da Manola. La conduttrice le ha risposto: "Quanto ci sei mancata". Sono arrivati anche gli auguri di Senza Cri, che ha commentato con le parole "La purezza", ricevendo da Moslehi la risposta affettuosa "Cucciolo".

Le immagini pubblicate su Instagram

 La serata è stata raccontata dalla stessa Moslehi attraverso una serie di fotografie e video pubblicati sul suo profilo Instagram, seguito da una community di oltre 80.500 follower. Gli scatti mostrano alcuni dei momenti più significativi della giornata e permettono di ricostruire diversi dettagli della celebrazione, dai look delle due spose alla cena.

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Il gesto benefico al posto della tradizionale bomboniera

 Tra i particolari più significativi comparsi nelle fotografie ce n'è anche uno legato alla solidarietà. In uno degli scatti, una delle due spose, forse Manola, tiene in mano un cartoncino che potrebbe essere collegato alla bomboniera. Sul biglietto si legge: "Il regalo più bello è condividere la gioia con chi ne ha più bisogno. Grazie, Clarissa e Manola. A sostegno di LeuceVia". Si tratta di un'associazione no-profit che sostiene i reparti di oncologia ed ematologia.

Aurora Ramazzotti posta sui social foto inedite del matrimonio

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