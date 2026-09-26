Cosa succede se, invece delle solite foto patinate, si pubblicano proprio quegli scatti in cui si è "usciti male"? Di solito il timore è quello di un giudizio severo, del commento cattivo nascosto dietro lo schermo. Jolanda Renga, 22 anni, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha dimostrato invece che può accadere esattamente il contrario: ha avuto il coraggio di mostrarsi imperfetta sui social e il pubblico l'ha premiata con un'ondata di affetto sincero e inaspettato.
Facce buffe e capelli in disordine: le foto diventate pubbliche
Invece delle solite immagini curate nei minimi dettagli, la conduttrice radiofonica ha scelto di condividere una carrellata di quelli che si potrebbero definire "scatti rubati", il genere di foto che normalmente si mandano solo agli amici più stretti o alla famiglia, senza mai pensare che possano finire online davanti a migliaia di occhi. "Semplicemente io se pubblicassi tutte le foto che mando a mamma, papà, nonna, fidanzato, amici ecc ecc", ha scritto come didascalia al suo ultimo post su Instagram.
Nel carosello ci sono facce buffe, capelli fuori posto, niente trucco ed espressioni tutt'altro che patinate: il contrario esatto di quello che ci si aspetterebbe da un profilo social seguito da migliaia di persone, abituate piuttosto a immagini studiate nei minimi dettagli e mai fuori posto.
Solo commenti positivi: è il successo della semplicità
Il risultato, però, è stato tutt'altro che negativo: sotto il post sono arrivati solo commenti positivi, un'ondata di affetto che ha travolto la 22enne. "Quando la bellezza non ha bisogno di ostentazione, sei l'esempio perfetto!", le ha scritto qualcuno, mentre un altro follower ha aggiunto: "Jolanda una di noi. La tua semplicità è veramente meravigliosa". C'è chi la definisce comunque "bellissima" e chi la considera la più "genuina e umile" tra i volti noti che popolano i social.
Un atteggiamento sincero, lontano dalle sovrastrutture tipiche di questi tempi, che la rende uno dei personaggi più amati dal pubblico e un piccolo esempio per tante ragazze della sua età, ma non solo. Per essere belli davvero, alla fine, non serve un filtro. Occorre semplicemente lasciar trasparire la propria anima attraverso gli occhi, senza vergognarsi mai di come si è davvero.