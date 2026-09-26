Il risultato, però, è stato tutt'altro che negativo: sotto il post sono arrivati solo commenti positivi, un'ondata di affetto che ha travolto la 22enne. "Quando la bellezza non ha bisogno di ostentazione, sei l'esempio perfetto!", le ha scritto qualcuno, mentre un altro follower ha aggiunto: "Jolanda una di noi. La tua semplicità è veramente meravigliosa". C'è chi la definisce comunque "bellissima" e chi la considera la più "genuina e umile" tra i volti noti che popolano i social.