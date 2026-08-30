L’estate di Irina Shayk ha il profumo della cucina italiana e, almeno per una sera, anche quello della terra del Cilento. La supermodella russa, quarantenne e da anni tra i volti più riconoscibili della moda internazionale, sta trascorrendo le vacanze spostandosi tra alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Dopo le immagini condivise dalla Francia, dove si è mostrata tra paesaggi, foto in bikini e momenti di relax, è arrivata una sorpresa tutta italiana. Niente Capri o Positano: Irina Shayk ha scelto Trentinara, piccolo borgo del Cilento, per una cena decisamente lontana dai consueti indirizzi del turismo glamour.
Irina Shayk alla scoperta del Cilento
A raccontare la serata è stato Gianni Daniele, titolare della Vigna di Tredaniele, che ha accolto la modella insieme ad alcuni amici provenienti dal mondo della moda e della musica. La cena si è trasformata così in un incontro tra due mondi apparentemente lontani: da una parte una delle top model più fotografate al mondo, dall’altra i prodotti di un territorio che fa della semplicità il proprio punto di forza.
Irina Shayk ha assaggiato il risotto al tartufo coltivato dai Tre Daniele, il carpaccio di pomodoro, la parmigiana e le melanzane "mbuttunate". A tavola anche Joseffi, il rosso di punta della cantina.
Pomodori, acquasale e una cena nell’orto
A conquistare soprattutto la modella, però, sarebbero stati i sapori più semplici. Irina Shayk avrebbe apprezzato in particolare i pomodori e l’acquasale, piatto legato alla tradizione contadina campana, fino a lasciarsi affascinare dal Wine Garden, l’orto botanico della tenuta. "È rimasta colpita dal luogo e dai nostri prodotti", ha raccontato Daniele a Il Messaggero, che non ha nascosto anche l’impressione personale: Irina "è bellissima".
In cucina, intanto, lo chef Ivan Russo ha curato la cena. E così la parentesi cilentana della top model restituisce una fotografia diversa della Campania: non quella delle località più celebrate, ma quella dei piccoli borghi, dei filari, dei prodotti dell’orto e delle tavole apparecchiate al tramonto. Un lusso più discreto, forse, ma capace di sorprendere anche chi è abituato alle passerelle.