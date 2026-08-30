L’estate di Irina Shayk ha il profumo della cucina italiana e, almeno per una sera, anche quello della terra del Cilento. La supermodella russa, quarantenne e da anni tra i volti più riconoscibili della moda internazionale, sta trascorrendo le vacanze spostandosi tra alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Dopo le immagini condivise dalla Francia, dove si è mostrata tra paesaggi, foto in bikini e momenti di relax, è arrivata una sorpresa tutta italiana. Niente Capri o Positano: Irina Shayk ha scelto Trentinara, piccolo borgo del Cilento, per una cena decisamente lontana dai consueti indirizzi del turismo glamour.