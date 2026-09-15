Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto del primo pranzo da marito e moglie

La giornata è proseguita lontano dal clima più formale delle nozze, con familiari e pochi amici riuniti attorno allo stesso tavolo. Tra i ricordi destinati agli ospiti anche alcuni cappelli personalizzati e dipinti a mano con i nomi degli sposi e un peperoncino portafortuna. A raccontare la festa attraverso gli scatti è stato anche il fotografo Sabatino Maisto, che ha immortalato baci, balli e momenti di complicità della coppia.