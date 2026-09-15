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IN UNA TENUTA ESCLUSIVA

Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto del primo pranzo da marito e moglie

Gli sposi hanno riunito familiari e amici più stretti per una festa all'italiana, tra tavolate imbandite, musica dal vivo e una torta a forma di cuore

15 Set 2026 - 12:03
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Dopo il sì a Ravello, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno prolungato i festeggiamenti con un pranzo alla Tenuta San Domenico. La pagina Instagram della location ha condiviso le foto della giornata, mostrando gli sposi in una veste decisamente più informale rispetto alla cerimonia: sorridenti, complici e pronti a godersi le prime ore da marito e moglie insieme agli affetti più cari

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Al centro dell'allestimento una lunghissima tavolata all'aperto, sistemata sotto un pergolato e decorata con fiori e richiami alla tradizione italiana. Per ogni invitato un segnaposto a forma di cuore, mentre sopra il tavolo non sono mancati dettagli scenografici come pomodorini, aglio e cipolle intrecciate. Ilary ha scelto ancora una volta il bianco, indossando un abito chiaro con blazer sulle spalle, mentre Bastian ha optato per un completo scuro.

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Un menu tradizionale

 Per il pranzo gli sposi hanno puntato sui sapori della cucina nazionale, con preparazioni realizzate al momento e un buffet che comprendeva pasta con diverse varietà di pomodoro, mozzarella, formaggi, polpette di melanzane e spiedini di carne. Ad accompagnare il tutto, una band dal vivo e tanta musica italiana. A chiudere il pranzo è stata una grande torta bianca a forma di cuore, ricoperta di piccoli frutti rossi. Nelle immagini pubblicate dalla Tenuta San Domenico, Ilary e Bastian la tagliano insieme ridendo davanti agli invitati.

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Una festa per pochi intimi

 La giornata è proseguita lontano dal clima più formale delle nozze, con familiari e pochi amici riuniti attorno allo stesso tavolo. Tra i ricordi destinati agli ospiti anche alcuni cappelli personalizzati e dipinti a mano con i nomi degli sposi e un peperoncino portafortuna. A raccontare la festa attraverso gli scatti è stato anche il fotografo Sabatino Maisto, che ha immortalato baci, balli e momenti di complicità della coppia.

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