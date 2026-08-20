Nell'immagine condivisa da Morandi, realizzata con l'Intelligenza artificiale a partire da due fotografie reali, la coppia appare prima agli inizi della relazione e poi oggi. Nel primo scatto, datato 1994, Anna ha i capelli lunghi e ricci e siede accanto a Gianni davanti a due bicchieri di vino. Nell'immagine più recente i calici sono diventati una tazza, i look sono cambiati e gli anni sono passati, ma la complicità è rimasta.