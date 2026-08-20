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32 ANNI INSIEME

Gianni Morandi festeggia l'anniversario con Anna Dan: le foto tra passato e presente

Il cantante celebra la sua infinita storia d'amore condividendo uno scatto del 1994 e uno recente

20 Ago 2026 - 13:08
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Sono passati 32 anni, ma a giudicare dai sorrisi qualcosa sembra proprio essere rimasto esattamente al suo posto. Gianni Morandi e Anna Dan festeggiano l'anniversario della loro storia e il cantante ha scelto di farlo sui social mettendo il passato accanto al presente. "32 anni insieme", ha scritto accompagnando il post con un cuore e l'hashtag "amore vero".

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Nell'immagine condivisa da Morandi, realizzata con l'Intelligenza artificiale a partire da due fotografie reali, la coppia appare prima agli inizi della relazione e poi oggi. Nel primo scatto, datato 1994, Anna ha i capelli lunghi e ricci e siede accanto a Gianni davanti a due bicchieri di vino. Nell'immagine più recente i calici sono diventati una tazza, i look sono cambiati e gli anni sono passati, ma la complicità è rimasta.

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Un amore iniziato nel 1994

 La loro storia comincia proprio quell'anno a Monghidoro, paese natale del cantante. I due si incontrarono durante una partita di calcio organizzata da Morandi: lui era in campo, lei sugli spalti insieme ad alcuni amici in comune. Il cantante ha raccontato più volte di essere rimasto immediatamente colpito da Anna, mentre per conquistarla dovette avere un po' più di pazienza. Tre anni dopo, nel 1997, è nato il loro figlio Pietro, oggi musicista e conosciuto con il nome d'arte Tredici Pietro. Le nozze sono arrivate invece nel 2004, con una cerimonia celebrata lontano dai riflettori.

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Dai viaggi ai momenti difficili, sempre insieme

 Le fotografie raccolte negli anni raccontano il resto: viaggi, brindisi, Natale in famiglia e giornate trascorse insieme, da Venezia alle vacanze al mare. Una quotidianità che entrambi hanno spesso mostrato sui social senza trasformarla in una vetrina perfetta, ma lasciando spazio soprattutto all'ironia. Anna è stata accanto al cantante anche durante uno dei momenti più delicati della sua vita, dopo il grave incidente domestico del 2021, quando Morandi riportò ustioni che lo costrinsero a un lungo percorso di cure e riabilitazione.

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Oggi, a distanza di oltre tre decenni dal primo incontro, Morandi continua a scherzare sul loro rapporto. "Ma sarà amore vero? Io non confermo e non smentisco… però quel sorriso mi tradisce", aveva scritto recentemente accanto a un'altra foto di coppia. Questa volta, però, per festeggiare i 32 anni insieme è bastato mettere due immagini una accanto all'altra: il tempo è passato, loro sono ancora lì.

Gianni Morandi: una vita fra musica, cinema, tv e social

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