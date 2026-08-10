© Instagram | La vacanza di Federica Nargi in Laos
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Dopo le giornate trascorse a Formentera, Federica Nargi ha scelto un'esperienza decisamente diversa per proseguire l'estate 2026. L'ex velina è volata in Laos insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice, immergendosi con loro in un viaggio alla scoperta di paesaggi, tradizioni e cultura locale. E anche lontano dai riflettori e dalle occasioni mondane, Nargi continua a catturare l'attenzione dei suoi follower.
La famiglia ha fatto base a Luang Prabang, antica capitale del Laos, città conosciuta per i suoi templi buddisti e per il patrimonio culturale rimasto profondamente legato alla storia del Paese. Nargi ha raccontato il viaggio attraverso alcune immagini pubblicate sui social, mostrando scorci della città, paesaggi naturali e momenti vissuti insieme alle bambine.
Il programma della vacanza è tutt'altro che sedentario. Tra passeggiate nella natura, visite ai luoghi più caratteristici e incontri con le tradizioni locali, Federica e Alessandro stanno trasformando il soggiorno in una vera esperienza familiare. E gli imprevisti non sono mancati, soprattutto durante le escursioni condizionate dal clima piovoso e dai sentieri fangosi.
A colpire, oltre ai luoghi visitati, è anche l'immagine scelta da Federica Nargi per questa vacanza. Lontana dagli abiti più eleganti e dai look da spiaggia a cui il pubblico è abituato, la showgirl si mostra spesso con pantaloni ampi, t-shirt, felpe e scarpe adatte alle escursioni. Anche il trucco è ridotto al minimo, una scelta perfettamente coerente con le giornate trascorse all'aria aperta.
Tra le prime tappe del viaggio ci sono state le Pak Ou Caves, raggiunte attraversando il fiume Mekong. Le grotte, scavate nella roccia e situate a poco più di due ore dal centro di Luang Prabang, custodiscono al loro interno più di 4.000 statue di Buddha, diventando così uno dei luoghi più suggestivi visitati dalla famiglia. Dopo l'escursione, Nargi e Matri hanno trascorso la serata allo stagno di loto del Manda de Laos, noto ristorante di Luang Prabang inserito all'interno di un'area protetta dall'UNESCO.
La famiglia ha poi avuto modo di conoscere da vicino anche una delle attività tradizionali del Paese. In una risaia nei dintorni di Luang Prabang, Federica, Alessandro e le bambine hanno partecipato alle 14 fasi della coltivazione del riso, cimentandosi direttamente nelle varie attività e indossando il caratteristico cappello conico di paglia utilizzato nei campi per ripararsi dal sole e dalla pioggia.
Il percorso è proseguito alle cascate di Kuang Si, celebri per le piscine naturali dalle acque turchesi e per i loro caratteristici terrazzamenti. Un'altra tappa è stata il Talat Sao, il mercato mattutino, dove la famiglia ha avuto l'occasione di indossare lo Hmong, il tradizionale copricapo artigianale tipico della zona.
Tra le esperienze più particolari vissute dalla famiglia c'è stata infine la cerimonia del Baci, un antico rituale della tradizione laotiana nel quale convivono elementi dell'animismo e del buddismo. Secondo la tradizione, il rito richiama e riunisce i 32 spiriti vitali legati al corpo, con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio e invocare salute, protezione e fortuna.
© Instagram | Federica Nargi
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