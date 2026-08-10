Dopo le giornate trascorse a Formentera, Federica Nargi ha scelto un'esperienza decisamente diversa per proseguire l'estate 2026. L'ex velina è volata in Laos insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice, immergendosi con loro in un viaggio alla scoperta di paesaggi, tradizioni e cultura locale. E anche lontano dai riflettori e dalle occasioni mondane, Nargi continua a catturare l'attenzione dei suoi follower.