© Instagram | Ernia e Valentina Cabassi sposi, lei pubblica l’album delle nozze: dal bacio alla piccola Sveva
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La modella condivide i momenti più belli del matrimonio con il rapper, dalla cerimonia celebrata da Jake La Furia agli scatti con la figlia e gli amici
Valentina Cabassi apre l’album del matrimonio con Ernia, all’anagrafe Matteo Professione. Il giorno dopo le nozze, la modella ha pubblicato un lungo carosello che raccoglie alcuni dei momenti più belli del 19 settembre. "Io e mio marito. Ti amo per sempre", ha scritto accanto alle immagini. Ci sono il bacio tra gli sposi, il rito all’aperto, il lancio del bouquet e soprattutto tanti momenti insieme alla loro bambina Sveva, nata nel luglio 2025.
Per il loro sì Ernia, 32 anni, e Valentina Cabassi, 30, hanno mantenuto la promessa fatta nei mesi precedenti: pochi invitati e una cerimonia intima, lontana dalle nozze in grande stile. Il rito si è svolto immerso nel verde, tra vigneti e colline, con un allestimento essenziale: due sedie di legno, una botte e un grande albero a fare da cornice agli sposi.
A rendere tutto decisamente meno convenzionale ci ha pensato Jake La Furia, scelto dalla coppia per celebrare il matrimonio. E tra gli invitati non poteva mancare una nutrita rappresentanza della scena rap italiana. Alla festa erano presenti Rkomi, Tedua e Kid Yugi, amici e colleghi dello sposo. Rkomi ha inoltre un legame particolare con la famiglia Cabassi: è il compagno di Martina, sorella di Valentina.
Le fotografie pubblicate dalla sposa raccontano però soprattutto il lato più privato della giornata. Valentina ed Ernia si baciano, si tengono per mano durante la cerimonia e giocano sul prato con Sveva. Poi le foto con gli amici, quelle di gruppo e l'immancabile lancio del bouquet tra le vigne.
Per il matrimonio Valentina ha scelto un abito bianco senza spalline, dalla linea pulita e con bustier strutturato, completato da un lungo velo trasparente bordato e da un bouquet di calle bianche. Capelli raccolti in uno chignon basso e gioielli luminosi hanno completato il look. Ernia ha invece puntato su un completo scuro doppiopetto, camicia chiara e cravatta sui toni del bordeaux.
I due stanno insieme dal 2019 e nel luglio 2025 sono diventati genitori di Sveva. Quando aveva annunciato le nozze, Valentina Cabassi aveva già anticipato che sarebbe stata una cerimonia "molto molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi". E così è stato.