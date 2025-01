La "Fame" di Jake La Furia: "Mastico rap da tutta la vita, ma non sono ancora sazio"

Dopo la rimpatriata dei Club Dogo nel 2024, a gennaio 2025 due di loro sono tornati quasi in simultanea. Prima Gué e ora tocca invece a Jake La Furia, l’altra faccia del trio rap milanese. "Fame", con i beat affidati al producer Night Skinny (architetto del suono tra i pesi massimi della scena), è il titolo di un disco che non è solo un omaggio alle origini, e la sua esigenza ancora intatta di raccontare in modo onesto e crudo la società in cui viviamo. “Mastico Rap da tutta la vita, ma non sono ancora sazio” ha scritto sui social postando un immaginario visivo di fiamme, degrado e spaccati di periferia.