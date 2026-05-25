Dopo quegli anni difficili, la coppia ha trovato la propria direzione. Nel luglio 2025 è nata Sveva; nome che Ernia aveva già citato in "Buonanotte": "Ti avrei chiamata Sveva fossi stata bambina, perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo". L'annuncio della nascita era arrivato tramite Instagram, dove Valentina aveva scritto: "Siamo innamorati persi, è una magia". Ora, un nuovo capitolo per la famiglia Professione-Cabassi.