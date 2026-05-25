Ernia e Valentina Cabassi © IPA
Niente post ufficiale, niente comunicato stampa, niente foto in posa con l'anello al dito. Valentina Cabassi ha scelto il modo più spontaneo possibile per annunciare le nozze con il rapper Ernia, all'anagrafe Matteo Professione: un video su TikTok registrato mentre si truccava, parlando con i follower come se fosse una chiacchierata tra amiche. "Indosso l'anello da marzo, ormai ci sono abituata", ha rivelato con la naturalezza che da sempre contraddistingue la sua comunicazione online.
L’annuncio (quasi) per caso
La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato. L’influencer 30enne stava guardando un vecchio video quando ha notato tra i suggerimenti di ricerca la scritta "Martina e Rkomi si sposano", un riferimento alla sorella Martina, che frequenta il cantante Rkomi, caro amico di Ernia. Ma a sposarsi non sono loro. "La più grande, Francesca, si sposa a giugno. E anche quest'altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio".
Nessun dettaglio sulla proposta: "Non vi racconterò neanche come me l'ha chiesto, spero mi capiate", solo la certezza di voler vivere questo momento nella massima riservatezza, proprio come hanno sempre fatto con la loro relazione.
Milano, 19 settembre 2026
Secondo quanto trapela sui social, la cerimonia si dovrebbe tenere il 19 settembre 2026 nel cuore di Milano, città che li ha visti crescere. Pochi ospiti, zero spettacolo: una celebrazione raccolta e intima, coerente con lo stile che la coppia ha sempre mostrato sui social. L'addio al nubilato è previsto per luglio. "Sono molto felice perché non vedevo l'ora. Penso che più dei figli non ci sia niente", ha confessato Valentina, visibilmente emozionata.
Una storia d'amore tra alti e bassi
Ernia e Valentina stanno insieme dal 2019 e il percorso verso la genitorialità non è stato facile: la coppia ha scelto di non portare avanti una gravidanza non programmata, esperienza che il rapper ha raccontato nella canzone "Buonanotte", omaggio al figlio mai nato. Nel brano ha descritto l'aborto dal punto di vista maschile, le emozioni vissute quando la compagna ha scelto di intraprendere quella difficile strada. Un racconto intimo e coraggioso, che aveva commosso fan e critica.
Il nome di Sveva, una promessa mantenuta
Dopo quegli anni difficili, la coppia ha trovato la propria direzione. Nel luglio 2025 è nata Sveva; nome che Ernia aveva già citato in "Buonanotte": "Ti avrei chiamata Sveva fossi stata bambina, perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo". L'annuncio della nascita era arrivato tramite Instagram, dove Valentina aveva scritto: "Siamo innamorati persi, è una magia". Ora, un nuovo capitolo per la famiglia Professione-Cabassi.