Elodie e Nuredini sono state inoltre fotografate insieme in occasione dell'ultimo Milano Pride, dove hanno partecipato mano nella mano. A rafforzare ulteriormente l'idea di un rapporto sentimentale è arrivato anche un commento pubblicato sui social da Franceska, nel quale la ballerina avrebbe definito Elodie "la mia fidanzata stupenda". Il nuovo bacio davanti allo specchio si inserisce quindi in un quadro di immagini e gesti pubblici che da mesi raccontano la loro crescente vicinanza.