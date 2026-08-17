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© Instagram | Un bacio allo specchio tra Franceska Nuredini ed Elodie
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Amore social

Elodie e Franceska Nuredini, il bacio nel nuovo selfie allo specchio

A pubblicare lo scatto nel weekend è stata la ballerina italo-albanese di 23 anni. Nello scatto la giovane stringe a sé la cantante, 36 anni

17 Ago 2026 - 12:24
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Un nuovo scatto pubblicato sui social torna ad accendere l'attenzione sul rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini. La fotografia mostra le due mentre si scambiano un bacio appassionato davanti allo specchio, confermando la complicità che da mesi emerge dalle immagini condivise durante la loro estate insieme.

Il selfie di coppia davanti allo specchio

 A pubblicare la fotografia nel weekend è stata Franceska Nuredini, ballerina italo-albanese di 23 anni. Nello scatto la giovane stringe a sé Elodie, 36 anni, mentre le due si baciano sulla bocca.

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La fotografia sembra essere stata realizzata all'interno di una stanza, forse una camera d'albergo. Nuredini appare con indosso quello che sembra essere intimo insieme a una canottiera, mentre la cantante romana porta un lungo abito a tema floreale, caratterizzato dalla schiena scoperta.

È proprio Elodie a tenere in mano lo smartphone rivolto verso lo specchio, utilizzato per realizzare il selfie che ritrae entrambe.

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Una relazione raccontata attraverso i social

 Non si tratta della prima immagine che vede Elodie e Franceska Nuredini insieme. Da diversi mesi, infatti, le due condividono sui social fotografie e momenti della loro quotidianità, mostrando una frequentazione caratterizzata da viaggi, amici comuni, sintonia e sentimenti sempre più evidenti.

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Le immagini pubblicate nel corso del tempo hanno così contribuito a raccontare il rapporto tra la cantante e la ballerina, che sembrano trascorrere insieme una parte significativa della loro estate.

Come si sono conosciute Elodie e Franceska Nuredini

 Il loro legame sarebbe nato anche grazie al lavoro. Franceska Nuredini è entrata nel corpo di ballo del tour di Elodie, creando così l'occasione per conoscersi e trascorrere molto tempo insieme durante gli impegni professionali della cantante.

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Da quella collaborazione sarebbe poi maturata una sintonia che, negli ultimi mesi, è diventata sempre più visibile anche al di fuori del palcoscenico.

Insieme anche al Milano Pride

 Elodie e Nuredini sono state inoltre fotografate insieme in occasione dell'ultimo Milano Pride, dove hanno partecipato mano nella mano. A rafforzare ulteriormente l'idea di un rapporto sentimentale è arrivato anche un commento pubblicato sui social da Franceska, nel quale la ballerina avrebbe definito Elodie "la mia fidanzata stupenda". Il nuovo bacio davanti allo specchio si inserisce quindi in un quadro di immagini e gesti pubblici che da mesi raccontano la loro crescente vicinanza.

Elodie e Franceska Nuredini, le foto della vacanza in Giappone

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