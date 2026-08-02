Elodie, Franceska e... l'altra? L'unfollow che scatena i follower
La popstar ha smesso di seguire una ballerina del suo corpo di ballo. Perché? Non si sa. Ma sui social già partono le teorie più stranedi Manuel Santangelo
Il pretesto trovato per scaldare ulteriormente un'estate dove nel giorno più freschino ci si ferma ai trenta gradi è quasi banale: Elodie ha deciso di smettere di seguire sui social Megan Ria, ballerina che aveva collaborato con lei anche nel videoclip di Tribale. Nessuno sa perché lo abbia fatto: magari Megan metteva troppe storie col suo gatto o magari era una di quelle che ti rubano sempre l'ultima fetta di pizza quando hai fame. Per i segugi del pettegolezzo agostano però quella mossa poteva avere un solo significato: una ripicca.
D'altra parte esisterebbero delle vecchie foto in cui Megan e Franceska sembravano volersi bene. Tanto può bastare ai follower per credere che persino Elodie, una donna di successo di più di trent'anni con una relazione felice in corso, possa farsi prendere dalla più classica delle gelosie retroattive. Ecco quindi che in quest'ottica - secondo i commenti social - anche la nuova acconciatura assumerebbe nuovi significati: un taglio ai capelli come un taglio al passato.
Una storia pazzeska
Per chi si fosse perso le ultime puntate della vita sentimentale della popstar eccovi un rapido riassunto: Elodie è felice e innamorata. Ha lasciato Andrea Iannone da Vasto e si è fidanzata con Franceska Nuredini. Franceska è una ballerina professionista e per giunta molto brava. Lei ed Elodie si sono innamorate sul lavoro e da un po' si scambiano un sacco di messaggini carini anche tramite social.
E quindi perché
Unfollow, perché. Un interrogativo che probabilmente non troverà mai risposta ma, come ci suggerivano i saggi, l'importante per i fan social è continuare sempre a chiedersi "perché" con la stessa costanza di un bambino che scopre il mondo, di un José Mourinho in conferenza stampa dopo un Real Madrid-Barcellona. Forse la risposta arriverà a un certo punto da sola, soffiata dalla brezza estiva, come la cover ska di un tormentone di Elodie, scritto pensando a Franceska.