Per chi si fosse perso le ultime puntate della vita sentimentale della popstar eccovi un rapido riassunto: Elodie è felice e innamorata. Ha lasciato Andrea Iannone da Vasto e si è fidanzata con Franceska Nuredini. Franceska è una ballerina professionista e per giunta molto brava. Lei ed Elodie si sono innamorate sul lavoro e da un po' si scambiano un sacco di messaggini carini anche tramite social.