© Instagram | Elisabetta Gregoraci in Malesia
© Instagram | Elisabetta Gregoraci in Malesia
© Instagram | Elisabetta Gregoraci in Malesia
© Instagram | Elisabetta Gregoraci in Malesia
La vacanza di Elisabetta Gregoraci in Malesia è arrivata al termine, ma prima di lasciare il Paese la showgirl ha regalato ai suoi follower un'ultima carrellata di immagini dal viaggio. Nel nuovo post pubblicato su Instagram, Gregoraci si mostra tra mare, natura e momenti di relax, raccontando per immagini le ultime ore trascorse in questa parte del mondo.
Il carosello raccoglie diversi momenti della giornata trascorsa in spiaggia. La showgirl si concede qualche momento di riposo sotto il sole, ma non rinuncia nemmeno all'attività fisica: tra le immagini compare infatti anche un video nel quale la 46enne corre sulla spiaggia.
Non mancano poi gli scorci naturali che hanno accompagnato il soggiorno di Gregoraci in Malesia. In uno dei contenuti pubblicati sui social, la showgirl riprende anche una scimmia mentre è intenta a mangiare, aggiungendo così un altro frammento della fauna locale al racconto della sua vacanza.
A confermare che l'esperienza in Malesia è ormai conclusa è stata la stessa Gregoraci attraverso le storie su Instagram. Prima è arrivato un selfie accompagnato dalla scritta: "Ultimo selfie, si rientra. Vado a fare le valigie".
Poco dopo la showgirl ha pubblicato una fotografia scattata in aeroporto, nella quale compaiono i bagagli, aggiungendo il messaggio: "Si torna a casa". Il viaggio si è poi avviato verso la conclusione con un'immagine del cielo osservato dal finestrino dell'aereo.
A chiudere il racconto social della vacanza è stato un messaggio dedicato proprio al Paese che l'ha ospitata. "Si chiude qui un viaggio bellissimo, fatto di luoghi incredibili, persone, natura e tante cose nuove da scoprire", ha scritto Gregoraci.
La showgirl ha quindi salutato la Malesia ringraziandola per ciò che le ha regalato durante il soggiorno e ha rivolto un pensiero anche ai suoi follower: "Grazie Malesia per tutto quello che mi hai regalato e grazie a voi per aver viaggiato un po' insieme a me".