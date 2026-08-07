© Instagram @dovecameron | Dove Cameron in vacanza con gli amici
© Instagram @dovecameron | Dove Cameron in vacanza con gli amici
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Dove Cameron si gode l’Italia prima del matrimonio con Damiano David e, almeno nel suo ultimo carosello social, il futuro marito non è il "protagonista". L’attrice e cantante ha raccolto una serie di fotografie delle ultime giornate trascorse tra amici, cene, passeggiate e momenti di relax, accompagnandole con una frase che riassume bene il suo stato d’animo: "I looooove my friends. I love being alive", ossia "Amo tantissimo i miei amici. Amo essere viva".
Nelle immagini Cameron passa con naturalezza dagli scatti più glamour a quelli volutamente imperfetti. Sorride in accappatoio sul letto di una camera d’albergo, si lascia fotografare a tavola mentre ride con un bicchierino in mano e posa insieme alle amiche con il Duomo di Milano sullo sfondo. Non mancano poi le passeggiate tra le boutique italiane e i selfie, nei quali si intravede anche l’anello di fidanzamento ricevuto da Damiano. Tra i commenti al post arrivano anche quelli degli amici famosi. Julia Garner le scrive "So pretty", mentre Jacob Rosenberg risponde al messaggio della cantante con un affettuoso "We love u".
Uno degli scatti più curiosi è quello davanti allo specchio, in cui Dove e un'amica mostrano i tatuaggi sui fianchi. Quello della cantante recita "Ride Swift" e non è una novità: Cameron lo aveva svelato nel febbraio 2023 insieme alla sua amica di lunga data Kiersey Clemons, con la quale condivide la stessa scritta, realizzata però con grafie differenti. Le due sono legate da anni e hanno anche altri piccoli tatuaggi che celebrano la loro amicizia.
Il viaggio arriva mentre il conto alla rovescia per il matrimonio è già cominciato. Le pubblicazioni di nozze di Dove Cameron e Damiano David sono state affisse al Comune di Roma dal 15 al 22 luglio. La stessa Cameron aveva già confermato che il matrimonio si terrà in Italia. Secondo le indiscrezioni, la coppia potrebbe sposarsi a fine settembre in Toscana, ma data e location non sono state annunciate ufficialmente dai diretti interessati. Per adesso Dove sembra pensare soprattutto a godersi l’estate e gli amici.