Uno degli scatti più curiosi è quello davanti allo specchio, in cui Dove e un'amica mostrano i tatuaggi sui fianchi. Quello della cantante recita "Ride Swift" e non è una novità: Cameron lo aveva svelato nel febbraio 2023 insieme alla sua amica di lunga data Kiersey Clemons, con la quale condivide la stessa scritta, realizzata però con grafie differenti. Le due sono legate da anni e hanno anche altri piccoli tatuaggi che celebrano la loro amicizia.