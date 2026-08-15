© Instagram | Diletta Leotta in trikini
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Le immagini mostrano la conduttrice in un momento di pausa tra famiglia, amici e affetti, con un look che esalta le forme e richiama il Brasile
Ferragosto all'insegna del relax e dell'estate per Diletta Leotta, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti delle sue giornate in piscina. La presentatrice e giornalista sportiva ha scelto per l'occasione un particolare costume giallo e verde, attirando come prevedibile l'attenzione dei suoi milioni di follower. Le immagini mostrano la conduttrice in un momento di pausa tra famiglia, amici e affetti, con un look che esalta le forme e richiama le atmosfere brasiliane.
Al centro del nuovo post pubblicato da Diletta Leotta c'è un trikini giallo con dettagli verdi, caratterizzato da un taglio particolarmente sgambato e da una struttura che lascia parzialmente scoperti i fianchi. Il costume, ispirato nei colori e nello stile alle atmosfere del Brasile, mette inoltre in evidenza il décolleté grazie alla scollatura pronunciata.
La giornalista ha completato il look con i capelli bagnati e la pelle cosparsa di olio, posando a bordo piscina. Una scelta che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti, con il carosello di fotografie che ha raccolto numerose reazioni e commenti sui social.
Le nuove immagini arrivano nel pieno di un'estate che Leotta sta trascorrendo tra famiglia, affetti e amici. La conduttrice aveva già fatto parlare di sé nelle settimane precedenti per alcune fotografie scattate durante un'escursione sull'Etna, quando il vulcano era in eruzione. Quelle immagini avevano provocato diverse polemiche sui social, mentre questa volta il contesto è decisamente più rilassato. La piscina e la villa diventano così lo scenario scelto dalla giornalista per celebrare il Ferragosto, in una pausa estiva dedicata soprattutto al riposo e alla vita privata.
Come già accaduto in passato, l'aspetto fisico di Diletta Leotta è stato tra gli elementi maggiormente commentati dai suoi follower. Il nuovo carosello ha generato rapidamente numerose reazioni, confermando l'interesse che accompagna abitualmente le immagini condivise dalla conduttrice.
Dietro il risultato, però, c'è anche un percorso di costanza e allenamento seguito dopo la gravidanza. Gli scatti di Ferragosto raccontano quindi non soltanto una scelta di look particolarmente appariscente, ma anche il ritorno progressivo alla quotidianità dopo la nascita del piccolo Leonardo e l'inizio di una nuova fase della vita familiare di Diletta Leotta.
Se da una parte gli scatti hanno raccolto numerosi apprezzamenti, dall'altra non sono mancati i commenti critici. Alcuni utenti hanno contestato la scelta di pubblicare fotografie considerate troppo provocanti, arrivando a parlare di esibizionismo e accusando la conduttrice di voler attirare deliberatamente l'attenzione sul proprio aspetto fisico.
Tra i commenti si legge anche chi le chiede provocatoriamente se sia consapevole delle reazioni che immagini di questo tipo possono suscitare, ricordando che è una donna sposata e madre di due figli. Altri utenti hanno invece ironizzato sulla frequenza con cui Leotta pubblica fotografie in cui si mostra, mentre qualcuno ha sintetizzato la propria critica con un lapidario "sobrietà, la parola dell'estate è sobrietà".
Non sono mancate neppure osservazioni decisamente più dure, con chi ha definito la conduttrice "vuota" o ha parlato apertamente di esibizionismo. Accanto alle critiche, tuttavia, sono comparsi anche commenti più leggeri e ammirati, come quello di una follower che ha scritto: "Quando mi sento carina per tornare umile guardo le sue foto".
© Instagram @dilettaleotta
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