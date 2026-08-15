Le nuove immagini arrivano nel pieno di un'estate che Leotta sta trascorrendo tra famiglia, affetti e amici. La conduttrice aveva già fatto parlare di sé nelle settimane precedenti per alcune fotografie scattate durante un'escursione sull'Etna, quando il vulcano era in eruzione. Quelle immagini avevano provocato diverse polemiche sui social, mentre questa volta il contesto è decisamente più rilassato. La piscina e la villa diventano così lo scenario scelto dalla giornalista per celebrare il Ferragosto, in una pausa estiva dedicata soprattutto al riposo e alla vita privata.