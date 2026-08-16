© Instagram @dillettaleotta
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Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 35 anni in Sicilia circondata dagli affetti più cari, condividendo nelle Stories alcuni momenti della serata trascorsa in famiglia. Con lei ci sono il marito Loris Karius, i figli Aria e Leonardo, la mamma Ofelia Castorina, papà Rori Leotta e l'immancabile "nonnina". Una festa semplice, tra calici alzati, candeline e la torta tagliata tutti insieme.
Negli scatti Diletta posa sorridente con la nonnina, alla quale dedica semplicemente un cuore, e poi con la mamma Ofelia Castorina e la figlia Aria. Non manca papà Rori Leotta, abbracciato dalla figlia davanti alla torta e celebrato con la scritta "papi my n1". Attorno a lei anche amici e familiari, mentre dalla tavolata partono applausi e il classico coro: "Tanti auguri a Diletta".
Il 16 agosto in casa Leotta-Karius, però, i compleanni sono due. Nello stesso giorno della mamma festeggia infatti anche Aria, la figlia nata nel 2023 e arrivata al compimento dei tre anni. Una coincidenza che Diletta aveva già celebrato allo scoccare della mezzanotte con una foto insieme alla bambina davanti alla torta: "Pensavo che questo giorno fosse speciale… poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te. Buon compleanno a noi, il regalo più bello sei tu". La conduttrice non rinuncia neppure all'ironia. Mentre aspetta che arrivi ufficialmente il suo compleanno scherza: "Aspettando mezzanotte solo per poter andare a dormire". Poi, finite le candeline, aggiunge sorridendo: "35 anni e sentirli tutti".
A rendere ancora più speciale la giornata è stato anche Loris Karius. Il calciatore ha dedicato sui social un pensiero alla moglie e alla loro primogenita, accompagnandolo a una foto di famiglia: "Il mio mondo comincia e finisce con voi". Per Diletta, dunque, il regalo dei 35 anni è stato festeggiare stretta tra le persone di sempre e, soprattutto, dividere ancora una volta le candeline con la sua Aria.
© Instagram @dilettaleotta
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