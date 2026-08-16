Il 16 agosto in casa Leotta-Karius, però, i compleanni sono due. Nello stesso giorno della mamma festeggia infatti anche Aria, la figlia nata nel 2023 e arrivata al compimento dei tre anni. Una coincidenza che Diletta aveva già celebrato allo scoccare della mezzanotte con una foto insieme alla bambina davanti alla torta: "Pensavo che questo giorno fosse speciale… poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te. Buon compleanno a noi, il regalo più bello sei tu". La conduttrice non rinuncia neppure all'ironia. Mentre aspetta che arrivi ufficialmente il suo compleanno scherza: "Aspettando mezzanotte solo per poter andare a dormire". Poi, finite le candeline, aggiunge sorridendo: "35 anni e sentirli tutti".