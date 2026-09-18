© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
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Mancava la sua versione: eccola. La 19enne pubblica le suo foto dal matrimonio a Ravello. E si intuisce come il neomarito della madre sia ormai una presenza stabile nella sua vita
Chanel Totti apre il suo personale album delle nozze di Ilary Blasi, 45 anni, e Bastian Muller, 40. A pochi giorni dal matrimonio celebrato a Ravello, la 19enne ha condiviso sui social una serie di fotografie della giornata, tra scatti a colori e in bianco e nero, mostrando nel dettaglio anche il look scelto per accompagnare la madre al sì.
Per Chanel abito lungo bianco in pizzo, senza spalline, con corpetto strutturato e scollatura a cuore. Il modello segue la silhouette fino ai piedi, aprendosi leggermente sul fondo, mentre il pizzo ricopre interamente il vestito. Per completare l'outfit la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, 49 anni, ha scelto capelli raccolti in una lunga coda bassa, orecchini luminosi e diversi gioielli dorati ai polsi. A spezzare il total white ci pensa la manicure rossa.
Una scelta perfettamente in linea con il particolare dress code delle nozze: bianco per le donne e nero per gli uomini. Chanel ha posato tra archi, pareti in pietra e scalinate di Villa Cimbrone, trasformando alcuni angoli della location in un vero e proprio set fotografico. La 19enne è stata inoltre tra le persone più vicine agli sposi durante la giornata, insieme ai fratelli Cristian, 20 anni, e Isabel, 10.
Nel percorso tra Villa Cimbrone e il Comune, Chanel è stata fotografata prima sottobraccio a mamma Ilary e poi accanto a Bastian, accompagnando entrambi davanti a fotografi e telecamere.
Muller è ormai una presenza stabile nella vita della famiglia. Il rapporto con Chanel è rimasto lontano dalle grandi dichiarazioni pubbliche, emergendo soprattutto attraverso immagini e momenti condivisi. La 19enne in passato ha raccontato quanto sia stato difficile vivere la separazione dei genitori sotto i riflettori, soprattutto per lei e il fratello Cristian. Alle nozze di Ravello, invece, le immagini la mostrano sorridente accanto alla madre e al suo nuovo marito. E ora è proprio Chanel, attraverso il suo album social, a scegliere di condividere alcuni dei ricordi di quella giornata.