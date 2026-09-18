Muller è ormai una presenza stabile nella vita della famiglia. Il rapporto con Chanel è rimasto lontano dalle grandi dichiarazioni pubbliche, emergendo soprattutto attraverso immagini e momenti condivisi. La 19enne in passato ha raccontato quanto sia stato difficile vivere la separazione dei genitori sotto i riflettori, soprattutto per lei e il fratello Cristian. Alle nozze di Ravello, invece, le immagini la mostrano sorridente accanto alla madre e al suo nuovo marito. E ora è proprio Chanel, attraverso il suo album social, a scegliere di condividere alcuni dei ricordi di quella giornata.