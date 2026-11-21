Cecilia Rodriguez ha pubblicato un carosello di atmosfera natalizia su Instagram in cui compare con il marito Ignazio Moser e la figlia Clara Isabel, tutti davanti all'iconico signore vestito di rosso che ogni anno consegna i regali a grandi e piccini. A commento una frase che racconta molto dell'emozionante incontro: "La prima foto con Babbo Natale, non si scorda mai".
Il Natale di Cecilia Rodriguez visto con gli occhi da mamma
Negli ultimi mesi la quotidianità di Cecilia è cambiata parecchio. Accanto al marito Ignazio Moser è cominciata la fase della maternità, che ha portato emozioni e responsabilità completamente nuove. Clara Isabel è nata il 15 ottobre 2025 e questo è il suo primo incontro con Babbo Natale.
Attraverso piccoli momenti come questo, Cecilia Rodriguez mostra un volto più intimo rispetto a quello noto tra televisione e social: quello di una mamma che vuole offrire alla figlia esperienze da conservare negli anni. Per riuscirci non servono effetti speciali, e infatti la foto vale soprattutto per quello che racconta.
Grinch, pan di zenzero e una giostra
Il carosello non si ferma all'immagine con Babbo Natale. In un altro scatto Cecilia Rodriguez posa accanto al Grinch, il personaggio inventato da Dr. Seuss per l'omonimo libro per bambini del 1957, poi diventato protagonista del film di Ron Howard in cui lo interpretava Jim Carrey. Un'altra fotografia la ritrae in mezzo a due figure di pan di zenzero, un uomo e una donna, tra le decorazioni delle feste.
L'ultima immagine è la più tenera: Cecilia è sulla giostra insieme alla bambina, che per la prima volta vive da protagonista l'atmosfera delle feste natalizie. Dopo aver celebrato il primo compleanno della bambina lo scorso ottobre, occasione in cui la coppia aveva condiviso sui social media nuove foto e video incentrati sulla vita in famiglia, ora Clara Isabel è pronta a godersi tutta la magia del Natale insieme ai suoi genitori, tra luci, sorrisi e nuove emozioni da custodire nel tempo.