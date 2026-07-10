Belen e Cecilia Rodriguez riunite per il compleanno del padre Gustavo
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A distanza di più di un anno e mezzo da uno degli episodi più spaventosi vissuti dalla sua famiglia, Cecilia Rodriguez torna a parlare della salute del padre Gustavo, coinvolto nel dicembre del 2024 in un grave incendio a Gallarate. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram durante una sessione di Q&A, la showgirl ha voluto fare chiarezza sulle condizioni dell'uomo, finalmente tornato alla normalità e presente come sempre nella vita dei suoi nipoti.
Tra i tanti messaggi ricevuti, non poteva mancare chi le ha chiesto direttamente notizie sul padre, con la curiosità di sapere se le ustioni riportate nell'incidente fossero finalmente guarite. Cecilia Rodriguez non si è tirata indietro, raccontando che il papà sta bene e che la pelle del viso si è rigenerata sorprendentemente in fretta. Diverso il discorso per le mani, la parte del corpo che ha impiegato più tempo a guarire e che ancora oggi richiede un percorso di recupero più lento rispetto al resto.
"Mio papà sta bene per fortuna. La pelle del viso si rigenera, si è rigenerata molto in fretta. Le mani insomma...", ha detto la sorella di Belen. Nonostante tutto, la showgirl ha descritto il padre con la solita ironia, definendolo "un pazzo" che è sempre stato così, quasi a sottolineare quanto il suo carattere non sia cambiato nemmeno dopo la paura vissuta.
Era il 5 dicembre 2024 quando Gustavo Rodriguez, all'interno di un capannone a Gallarate, rimase coinvolto in un incendio che gli provocò ustioni sul 10% del corpo, fortunatamente senza coinvolgere organi vitali.
Ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, ci restò per circa un mese, sostenuto costantemente dalla moglie Veronica Cozzani e dalle figlie Cecilia e Belen. Superata quella fase difficile, l'uomo ha potuto tornare a godersi il ruolo di nonno accanto a Santiago, Luna Marì e alla piccola Clara Isabel, nata lo scorso ottobre dall'unione tra Cecilia e il marito Ignazio Moser.
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