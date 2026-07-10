Tra i tanti messaggi ricevuti, non poteva mancare chi le ha chiesto direttamente notizie sul padre, con la curiosità di sapere se le ustioni riportate nell'incidente fossero finalmente guarite. Cecilia Rodriguez non si è tirata indietro, raccontando che il papà sta bene e che la pelle del viso si è rigenerata sorprendentemente in fretta. Diverso il discorso per le mani, la parte del corpo che ha impiegato più tempo a guarire e che ancora oggi richiede un percorso di recupero più lento rispetto al resto.