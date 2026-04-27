Alcuni scatti pubblicati lo scorso ottobre dai settimanali "Oggi" e "Chi" avevano mostrato Belén e Kemal intenti a scambiarsi un bacio appassionato all'interno dell'auto del chirurgo. Secondo le indiscrezioni, a farli incontrare sarebbe stata una cena tra amici, occasione in cui sarebbe nato un primo feeling. Da lì sarebbero seguiti altri appuntamenti, divisi tra Roma e Milano.