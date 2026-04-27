Body attillato e lato B da capogiro, la foto hot di Belén accende i social
L'immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram della showgirl e inaugura una gallery dedicata a un'avventura in mezzo al mare
L'avvenenza di Belén Rodriguez non è certo un mistero, tuttavia ogni tanto la showgirl pubblica su Instagram una foto che sembra pensata apposta per ricordare al mondo che in quanto a "sex appeal" ha ben poche rivali. Nello scatto, che inaugura una gallery dedicata a un'avventura in mezzo al mare, indossa un body attillato e posa in modo tale da mettere in evidenza il suo lato B. Una vistosa tintarella testimonia le numerose ore trascorse sotto il sole negli ultimi giorni.
Dalle foto e dai video pubblicati su Instagram, emerge una Belén pronta a godersi al massimo la vita a bordo di un'imbarcazione insieme alle persone a lei care e un adorabile cagnolino. Tra il sole e le onde, non sono mancati momenti dedicati ai selfie allo specchio, al trucco e al buon cibo.
Che fine ha fatto Kemal Alagol?
E se nella vita di Belén il divertimento non manca, è un'altra l'assenza che fa parlare gli appassionati di gossip: quella del chirurgo estetico ricostruttivo Kemal Alagol, con il quale la showgirl sembrava aver instaurato una relazione negli ultimi mesi del 2025.
Alcuni scatti pubblicati lo scorso ottobre dai settimanali "Oggi" e "Chi" avevano mostrato Belén e Kemal intenti a scambiarsi un bacio appassionato all'interno dell'auto del chirurgo. Secondo le indiscrezioni, a farli incontrare sarebbe stata una cena tra amici, occasione in cui sarebbe nato un primo feeling. Da lì sarebbero seguiti altri appuntamenti, divisi tra Roma e Milano.
Sulla natura del rapporto tra i due le informazioni sono sempre state limitate, ma l'assenza di sviluppi negli ultimi mesi lascia persino pensare a storia finita o mai iniziata davvero. Non aiuta la riservatezza del chirurgo, che su Instagram ha un profilo privato.
La lite con Cecilia Rodriguez
Se sulla vita di coppia di Belén si sa poco, le informazioni sulle vicissitudini familiari sono senz'altro più numerose. Di recente, Cecilia Rodriguez ha parlato al podcast "Non lo faccio per moda" della lite in seguito alla quale lei e la sorella si sono allontanate, specificando che si è trattato solo di un normale litigio nato da incomprensioni e poi risolto, senza i retroscena ipotizzati dal gossip.
Allo stesso modo, ha smentito categoricamente qualsiasi crisi con Moser, precisando che non si sono mai lasciati e che il silenzio sui social era dovuto alla volontà di non alimentare indiscrezioni infondate, vissute con fastidio soprattutto perché diffuse durante la sua gravidanza.