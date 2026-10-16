Un ricordo intimo, legato alle prime ore di vita della bambina e all'inizio di una nuova fase anche per lei e per il marito Ignazio Moser. Cecilia ha condiviso con i follower anche la gioia provata al risveglio nel giorno del primo compleanno. "È stata una mattinata meravigliosa, un risveglio sognato", ha scritto su Instagram. Nelle sue storie ha poi mostrato alcuni particolari dei festeggiamenti organizzati per Clara, tra orsacchiotti, festoni e decorazioni a tema.