© Instagram | Ignazio Moser, Clara Isabel e Cecilia Rodriguez
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Per Cecilia Rodriguez (36 anni) e Ignazio Moser (34 anni) quella del 15 ottobre non è una data come tutte le altre: dopotutto si tratta del giorno in cui, nel 2025, sono diventati i genitori della piccola Clara Isabel. In occasione del primo compleanno della bambina, la coppia ha condiviso sui social media nuove foto e video incentrati sulla vita in famiglia.
Tra i contenuti più teneri c'è il video pubblicato da Ignazio Moser nel quale l'ex ciclista mostra com'è cambiata Clara Isabel nel corso dei mesi. Il reel è stato realizzato mettendo insieme dei brevi filmati realizzati nel corso dell'ultimo anno e documenta alla perfezione la crescita della bambina, che è passata dal gattonare a riuscire a camminare quasi da sola (con un piccolo aiuto da parte del padre).
Moser ha accompagnato il video con un dolce messaggio dedicato alla figlia: "1 anno di Clarita. Giorno per giorno, settimana dopo settimana, di mese in mese, ci hai fatto scoprire il vero miracolo della vita… Grazie Clari, sei la cosita più bella che abbiamo mai conosciuto! La tua mamma e il tuo papà!".
Il primo compleanno di Clara Isabel è stato l'occasione per Cecilia Rodriguez di ripercorrere uno dei momenti più importanti della sua vita: la nascita della figlia. L'influencer argentina ha pubblicato sui social una fotografia scattata in ospedale subito dopo il parto, nella quale tiene in braccio la neonata mentre la allatta.
Un ricordo intimo, legato alle prime ore di vita della bambina e all'inizio di una nuova fase anche per lei e per il marito Ignazio Moser. Cecilia ha condiviso con i follower anche la gioia provata al risveglio nel giorno del primo compleanno. "È stata una mattinata meravigliosa, un risveglio sognato", ha scritto su Instagram. Nelle sue storie ha poi mostrato alcuni particolari dei festeggiamenti organizzati per Clara, tra orsacchiotti, festoni e decorazioni a tema.