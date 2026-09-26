Questa volta Armando Izzo non ha intenzione di lasciare che siano gli altri a pagare per i suoi errori. Dopo mesi vissuti tra separazioni, ritorni di fiamma e decisioni dolorose, il calciatore dell’Avellino è tornato accanto alla moglie Titta Angellotti, madre delle sue due figlie. Lei ha scelto di perdonarlo e di concedere al loro matrimonio una nuova possibilità, ma la decisione ha attirato anche critiche e giudizi. Ed è proprio contro questi ultimi che Izzo ha deciso di intervenire, chiedendo che il bersaglio non sia sua moglie.
La storia con Raffaella Fico e il ritorno da Titta
La vicenda era cominciata con una scelta che sembrava aver cambiato definitivamente il corso della sua vita. Armando aveva lasciato Titta dopo essersi innamorato di Raffaella Fico, con la quale aveva iniziato una relazione culminata nella gravidanza della showgirl, rimasta incinta pochi mesi dopo il loro primo incontro. Il gender reveal aveva dato l’immagine di una famiglia pronta a guardare avanti, con i parenti di Izzo presenti e il calciatore accanto a Raffaella. Poi era arrivato l’aborto e, con esso, un dolore che aveva cambiato nuovamente tutto. La relazione si era interrotta, ma i colpi di scena non erano finiti.
Prima dei "misteriosi" fiori inviati a Titta, poi le fotografie al mare con Fico, quindi nuovi avvistamenti e indiscrezioni. A un certo punto Izzo ha scelto di allontanarsi dal rumore e riflettere. La conclusione è stata quella di tornare dalla moglie, convinto di provare ancora qualcosa di profondo per lei.
"Criticate me, io ho le spalle larghe"
Titta ha deciso di accettare il ritorno e di provare a ricostruire il rapporto. Una scelta che, però, non tutti hanno accolto con comprensione. E così oggi è Izzo a prendere posizione. "Criticate me, io ho le spalle larghe. Sono stato io a sbagliare. Non accetto che la madre delle mie figlie venga umiliata. A chi oggi la insulta voglio dire una cosa molto semplice: lasciatela stare!", ha dichiarato, assumendosi apertamente la responsabilità di quanto accaduto.
Nessun attacco a Raffaella Fico, dalla quale aspettava un figlio e che ha dovuto affrontare prima la perdita della gravidanza e poi la fine della relazione. Anche la showgirl, a suo tempo, aveva parlato della vicenda a "Verissimo", convinta che Izzo non sarebbe tornato dalla precedente compagna. Gli sviluppi successivi hanno raccontato un’altra storia. Oggi il calciatore sembra voler chiudere definitivamente quella fase, chiedendo rispetto per tutte le persone coinvolte e soprattutto per Titta, che ha scelto di seguire ancora una volta il proprio cuore. La sua richiesta è chiara: le conseguenze dei suoi errori, dice, deve affrontarle lui.