Questa volta Armando Izzo non ha intenzione di lasciare che siano gli altri a pagare per i suoi errori. Dopo mesi vissuti tra separazioni, ritorni di fiamma e decisioni dolorose, il calciatore dell’Avellino è tornato accanto alla moglie Titta Angellotti, madre delle sue due figlie. Lei ha scelto di perdonarlo e di concedere al loro matrimonio una nuova possibilità, ma la decisione ha attirato anche critiche e giudizi. Ed è proprio contro questi ultimi che Izzo ha deciso di intervenire, chiedendo che il bersaglio non sia sua moglie.