"Usando un temperino che ho preso su internet l'ho fatto tipo a spaghetti", ha spiegato. "Poi ci ho messo dentro dell'avocado, della barbabietola, due spicchi d'aglio grattugiati, dello zenzero grattugiato, del sale e dello yogurt", ha proseguito. Dopo aver unito tutti gli ingredienti, Arisa ha aggiunto del succo di limone e ha preparato altre due pietanze per completare la cena: del riso e una sogliola.