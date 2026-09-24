© Instagram | Arisa
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Su Instagram Arisa non condivide solo aspetti della sua vita professionale, ma anche vari aspetti della sua quotidianità. Di recente la cantante ha scelto di dedicare una delle sue storie sul social media a un'insalata che, a suo dire, meriterebbe un premio per il grado di soddisfazione che è in grado di regalare alle papille gustative. Arisa non è limitata a decantare le lodi del suo manicaretto, ma ha anche messo a disposizione dei follower la ricetta da seguire per prepararlo.
"Sia chiaro che io non voglio fare la cuoca nella vita, però questa sera mi è capitata una cosa incredibile: ho fatto un'insalata per la quale meriterei di essere premiata", ha esordito Arisa nel breve video pubblicato su Instagram. La cantante ha poi fatto un elenco esaustivo degli ingredienti che ha usato per preparare il piatto, partendo dal cetriolo.
"Usando un temperino che ho preso su internet l'ho fatto tipo a spaghetti", ha spiegato. "Poi ci ho messo dentro dell'avocado, della barbabietola, due spicchi d'aglio grattugiati, dello zenzero grattugiato, del sale e dello yogurt", ha proseguito. Dopo aver unito tutti gli ingredienti, Arisa ha aggiunto del succo di limone e ha preparato altre due pietanze per completare la cena: del riso e una sogliola.
A primo impatto alcuni degli ingredienti elencati da Arisa non sembrerebbero abbinarsi granché bene, ma la cantante ha fornito delle rassicurazioni sulla qualità del risultato finale. Non è neppure la prima volta in cui l'artista ha usato i social per dare dei consigli un po' sui generis a chi la segue.
Durante l'estate aveva invitato i follower a provare un trattamento di bellezza per i capelli basato sull'uso di alcuni ingredienti che di solito si usano più in cucina che in bagno. "Prendete un bicchierino di olio d'oliva, bagnate con uno spazzolino da denti e vi strofinate tutta la cute. Poi ci passate mezza cipolla", aveva spiegato in un video nel quale lei stessa, aiutata dalla madre Assunta, provava il trattamento sulla sua chioma.
© IPA | Il nuovo look di Arisa
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