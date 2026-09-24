1 di 5
© Instagram | Arisa
© Instagram | Arisa
© Instagram | Arisa

© Instagram | Arisa

© Instagram | Arisa

Un piatto inusuale

Arisa svela la ricetta della sua (bizzarra) insalata per restare in forma

Su Instagram la cantante ha parlato della preparazione del piatto e ha invitato tutti i suoi follower a provarlo

24 Set 2026 - 17:18
5 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Su Instagram Arisa non condivide solo aspetti della sua vita professionale, ma anche vari aspetti della sua quotidianità. Di recente la cantante ha scelto di dedicare una delle sue storie sul social media a un'insalata che, a suo dire, meriterebbe un premio per il grado di soddisfazione che è in grado di regalare alle papille gustative. Arisa non è limitata a decantare le lodi del suo manicaretto, ma ha anche messo a disposizione dei follower la ricetta da seguire per prepararlo.

Leggi anche
 Arisa

Arisa ha un rimedio segreto per la cervicale: "Mi metto due penne rigate nel naso"

Arisa perde i bagagli e una tovaglia del mercatino diventa un abito da palco

Arisa perde i bagagli e una tovaglia del mercatino diventa l'abito per il concerto

La ricetta

 "Sia chiaro che io non voglio fare la cuoca nella vita, però questa sera mi è capitata una cosa incredibile: ho fatto un'insalata per la quale meriterei di essere premiata", ha esordito Arisa nel breve video pubblicato su Instagram. La cantante ha poi fatto un elenco esaustivo degli ingredienti che ha usato per preparare il piatto, partendo dal cetriolo.

Leggi anche
Arisa a Napoli

Arisa canta in napoletano per avere uno sconto: "Io porto fortuna"

 Arisa

Arisa nel mirino dei social: le foto in lingerie riaccendono il dibattito sul suo dimagrimento

"Usando un temperino che ho preso su internet l'ho fatto tipo a spaghetti", ha spiegato. "Poi ci ho messo dentro dell'avocado, della barbabietola, due spicchi d'aglio grattugiati, dello zenzero grattugiato, del sale e dello yogurt", ha proseguito. Dopo aver unito tutti gli ingredienti, Arisa ha aggiunto del succo di limone e ha preparato altre due pietanze per completare la cena: del riso e una sogliola.

Google Preferred Site

I consigli di Arisa sui social

 A primo impatto alcuni degli ingredienti elencati da Arisa non sembrerebbero abbinarsi granché bene, ma la cantante ha fornito delle rassicurazioni sulla qualità del risultato finale. Non è neppure la prima volta in cui l'artista ha usato i social per dare dei consigli un po' sui generis a chi la segue.

Leggi anche

Arisa: "Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionali"

Arisa senza social per qualche ora dopo le critiche al suo corpo

Durante l'estate aveva invitato i follower a provare un trattamento di bellezza per i capelli basato sull'uso di alcuni ingredienti che di solito si usano più in cucina che in bagno. "Prendete un bicchierino di olio d'oliva, bagnate con uno spazzolino da denti e vi strofinate tutta la cute. Poi ci passate mezza cipolla", aveva spiegato in un video nel quale lei stessa, aiutata dalla madre Assunta, provava il trattamento sulla sua chioma.

Arisa, il look in lingerie conquista la Toscana: le foto

1 di 17
© IPA | Il nuovo look di Arisa
© IPA | Il nuovo look di Arisa
© IPA | Il nuovo look di Arisa

© IPA | Il nuovo look di Arisa

© IPA | Il nuovo look di Arisa

Ti potrebbe interessare

videovideo
arisa

Sullo stesso tema