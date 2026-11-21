Alice Campello su Morata: "Il miglior papà che avrei potuto scegliere per i miei figli"
Prima volta alla cerimonia per l'imprenditrice che riceve i complimenti della stampa spagnola e parla con grande amore del marito
Un abito a sirena tra lo champagne e il nude, punteggiato di piccoli punti luce: è l'outfit con cui Alice Campello si è presa la scena venerdì 20 novembre a Barcellona, ai LOS40 Music Awards Santander 2026. Per l'imprenditrice e modella italiana era il debutto assoluto alla cerimonia, una serata di esibizioni di alto livello e reunion da ricordare.
Alice Campello sul red carpet è tra le più eleganti
Il lungo abito ha convinto anche la stampa di settore: ELLE España l'ha inserita nell'elenco delle meglio vestite dell'evento.
Sui social ha pubblicato un carosello di scatti, accompagnandolo con una didascalia che riassume tutto: "What a dream". L'imprenditrice italiana ha condiviso la serata con artiste spagnole come Rosalía e Aitana, raccontando di aver vissuto la notte come "un'esperienza fuori dall'ordinario".
Le parole sull'amore con Morata
Davanti ai giornalisti spagnoli, Alice Campello ha parlato anche della riconciliazione con il marito Alvaro Morata. Dice di attraversare un periodo sereno e felice, concentrato su di sé, sui figli e sul matrimonio, e che la decisione di riprovarci nasce da un sentimento ancora fortissimo. "Credo che la chiave sia l'amore. Senza amore è impossibile", ha spiegato Alice. Che poi ha aggiunto: "Lo penso perché credo che alla fine ci si scelga di nuovo. E potendo scegliere chiunque al mondo, si sceglie sempre la stessa persona, quindi ci deve essere un motivo".
Campello ha poi sottolineato: "Anche perché, se abbiamo quattro figli, è perché c'è un amore molto forte. Voglio dire, non mi perdonerei mai di stare con qualcuno solo per i miei figli, se lo facessi. Perché c'è davvero tanto amore. Quello che voglio che i miei figli vedano è una famiglia felice. Se non fossi felice, ovviamente non l'avrei fatto solo per il legame familiare. Lo faccio, e lo facciamo, perché ci amiamo moltissimo". Infine, un pensiero incentrato sul marito: "Beh, è il miglior papà che avrei potuto scegliere per i miei figli. Lo dirò sempre, è una bravissima persona, dolcissima, mi piace molto tutto quello che insegna loro e i valori che trasmette".