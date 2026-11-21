Campello ha poi sottolineato: "Anche perché, se abbiamo quattro figli, è perché c'è un amore molto forte. Voglio dire, non mi perdonerei mai di stare con qualcuno solo per i miei figli, se lo facessi. Perché c'è davvero tanto amore. Quello che voglio che i miei figli vedano è una famiglia felice. Se non fossi felice, ovviamente non l'avrei fatto solo per il legame familiare. Lo faccio, e lo facciamo, perché ci amiamo moltissimo". Infine, un pensiero incentrato sul marito: "Beh, è il miglior papà che avrei potuto scegliere per i miei figli. Lo dirò sempre, è una bravissima persona, dolcissima, mi piace molto tutto quello che insegna loro e i valori che trasmette".