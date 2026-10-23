"Lui è il padre dei miei figli, l'uomo della mia vita. Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l'importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda", aveva aggiunto. E oggi, nel giorno del compleanno di Morata, Alice torna a raccontare pubblicamente l'affetto che li lega, affidandosi alle immagini di una vita insieme.