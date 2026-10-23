PER I SUOI 34 ANNI

Alice Campello, la dedica d'amore ad Alvaro Morata: "Ogni giorno più orgogliosa, buon compleanno papi"

L'imprenditrice 31enne, in occasione del compleanno del calciatore, pubblica una serie di scatti romantici e un messaggio che ripercorre il loro legame

23 Ott 2026 - 10:58
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© Instagram | Alice Campello e Alavaro Morata, le foto romantiche della coppia
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Alice Campello festeggia i 34 anni di Alvaro Morata con una romantica dedica condivisa su Instagram. L'imprenditrice 31enne ha pubblicato un carosello di fotografie che ripercorrono alcuni dei momenti più belli della loro storia d'amore, accompagnandole con parole piene d'affetto.

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"Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l'amore più grande che si possa provare per qualcuno", scrive Alice. Un messaggio che arriva dopo anni burrascosi per la coppia, tra crisi, allontanamenti e tentativi di ricominciare.

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 Dal bacio in bianco e nero a quello scambiato davanti al mare al tramonto, fino a un tenero abbraccio su uno yacht: sono alcuni degli scatti scelti da Campello per augurare buon compleanno al marito. Fotografie che raccontano un amore iniziato quando entrambi erano giovanissimi e che, nel corso degli anni, li ha portati a costruire una famiglia con quattro figli.

Alice Campello mostra le foto della festa dei 30 anni con Alvaro Morata biondo

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"Oggi posso vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l'amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei", prosegue l'imprenditrice, prima di rivolgere al calciatore un augurio più personale. "Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici", scrive Campello. A chiudere il messaggio un semplice e affettuoso: "Buon compleanno, papi".

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La crisi della coppia

 La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata comincia nel 2016; un anno dopo arrivano le nozze celebrate a Venezia, seguite dalla nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo, oggi di 8 anni; di Edoardo, 6 anni e della piccola Bella, 3 anni. Nell'agosto 2024, però, la coppia annuncia la separazione.

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Il riavvicinamento e il matrimonio bis

 Da quell'annuncio, però, è seguito il riavvicinamento e nuovi momenti di difficoltà. A settembre 2026, in un'intervista rilasciata a Hola, Alice aveva raccontato il desiderio di ritrovare una nuova serenità e stabilità familiare a Madrid, senza escludere la possibilità di rinnovare le promesse di matrimonio. "Mi piacerebbe rinnovare i voti, con molta meno gente però. Una cerimonia più intima con i nostri figli", aveva dichiarato.

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"Lui è il padre dei miei figli, l'uomo della mia vita. Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l'importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda", aveva aggiunto. E oggi, nel giorno del compleanno di Morata, Alice torna a raccontare pubblicamente l'affetto che li lega, affidandosi alle immagini di una vita insieme.

Alice Campello e Alvaro Morata, le foto alla finale dei Mondiali

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