Cinque coccinelle come didascalia e nessuna parola di troppo. Alexandra Leclerc affida alle immagini il racconto della sua estate e, nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, il dettaglio che cattura subito l'attenzione è il pancione. La moglie di Charles Leclerc posa sul divano di uno yacht, con il mare e le rocce illuminate dal tramonto alle spalle. Il look è tutto giocato sul verde: top annodato sul davanti e lunga gonna drappeggiata, abbinati a sandali rosa decorati con fiori rossi e a una piccola borsa in rafia ricamata. Alexandra cambia posa, raccoglie i capelli e si lascia fotografare rilassata, senza cercare di nascondere le forme.