© Instagram @alexandramalenaleclerc
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Cinque coccinelle come didascalia e nessuna parola di troppo. Alexandra Leclerc affida alle immagini il racconto della sua estate e, nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, il dettaglio che cattura subito l'attenzione è il pancione. La moglie di Charles Leclerc posa sul divano di uno yacht, con il mare e le rocce illuminate dal tramonto alle spalle. Il look è tutto giocato sul verde: top annodato sul davanti e lunga gonna drappeggiata, abbinati a sandali rosa decorati con fiori rossi e a una piccola borsa in rafia ricamata. Alexandra cambia posa, raccoglie i capelli e si lascia fotografare rilassata, senza cercare di nascondere le forme.
Da settimane si rincorrono le voci su una possibile gravidanza. I rumors erano nati durante alcune uscite in barca, per poi diventare più insistenti nel weekend del Gran Premio d'Ungheria, quando Alexandra era arrivata nel paddock con un abito azzurro che metteva in evidenza il ventre arrotondato. Né lei né Charles hanno però scelto, finora, di affidare ai social un annuncio esplicito. Anche il nuovo post segue la stessa linea: niente spiegazioni, soltanto cinque coccinelle e una sequenza di fotografie in cui il pancione è in primo piano. Una sorta di racconto per immagini, lasciato volutamente senza parole.
Il post è stato subito sommerso di messaggi affettuosi. "Bellissima futura mamma", scrive un'utente. Tra i commenti spunta anche quello di Laila Hasanovic: "Sbalorditiva", ha scritto la modella danese, fidanzata di Jannik Sinner. Le due frequentano da tempo lo stesso ambiente tra Monaco, moda e sport, e Laila aveva già fatto pubblicamente gli auguri ad Alexandra in occasione del fidanzamento con Charles, segno di un rapporto che va oltre la semplice conoscenza social.
Conosciuta prima del matrimonio come Alexandra Saint Mleux, è una creator franco-messicana con una grande passione per moda e arte. Ha studiato storia dell'arte all'École du Louvre e negli ultimi anni si è costruita un seguito sui social che va ben oltre la notorietà legata al pilota Ferrari. La relazione con Charles Leclerc è iniziata nel 2023. Dopo il fidanzamento annunciato nel novembre 2025, i due si sono sposati civilmente a Monaco il 28 febbraio 2026, con una cerimonia intima. Ora Alexandra sembra aver scelto il modo più semplice per raccontare questa nuova fase: una barca, il tramonto e il pancione in bella vista.
© IPA | Charles e Alexandra Leclerc
© IPA | Charles e Alexandra Leclerc