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© Afp | Kim Kardashian star al GP di Monaco di Formula 1
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LE “FIRST LADIES” FERRARI

Kim Kardashian e Alexandra Leclerc: i look a confronto

La compagna di Lewis Hamilton e la moglie di Charles Leclerc hanno lasciato il segno nel corso del weekend del GP di Monaco

07 Giu 2026 - 20:06
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