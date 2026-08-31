© Instagram | Alessandra Amoroso, l’agosto dei 40 anni tra famiglia e la piccola Penelope
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Un agosto da mettere nell'album dei ricordi. Alessandra Amoroso saluta il mese del suo 40esimo compleanno con un lungo carosello social che racconta la sua estate attraverso gli affetti, gli amici e soprattutto la famiglia. Dalla festa in piscina alle serate davanti ai fuochi d'artificio, passando per tavolate, pizza, gelati e momenti dietro le quinte, la cantante mostra il lato più spontaneo delle sue ultime settimane.
E tra le immagini più tenere non poteva mancare Penelope Maria, la figlia avuta dal compagno Valerio Pastore, 32 anni, che tra pochissimi giorni raggiungerà un traguardo importante: il 6 settembre compirà un anno.
Per Alessandra Amoroso quella del 2026 è stata un'estate diversa dalle altre. Il 12 agosto la cantante ha compiuto 40 anni e il carosello sembra quasi voler riassumere tutto ciò che ha reso speciale questo momento della sua vita. Niente immagini patinate o celebrazioni costruite: ci sono soprattutto le persone che le stanno accanto.
Amoroso si mostra sorridente a bordo piscina insieme a un grande gruppo di amici, durante le prove, davanti a un forno a legna e con un gelato tra le mani. Ci sono poi i fuochi d'artificio osservati abbracciata alle persone care, i pranzi condivisi e gli scatti rubati alla quotidianità. In mezzo compare anche una frase tratta da "Domani, domani" di Francesca Giannone: "Non vivere una vita che non ti appartiene, perché prima o poi ti presenterà il conto".
Il cuore più intimo del racconto è però quello dedicato alla famiglia. In uno scatto in bianco e nero Alessandra tiene Penelope tra le braccia e la solleva sorridendo, mentre in un'altra fotografia la piccola è con la mamma e gli amici su una coperta stesa sul prato. Il suo volto resta lontano dall'obiettivo, nel rispetto della riservatezza scelta dai genitori.
C'è anche Valerio Pastore, compagno della cantante e papà della bambina. Dopo aver celebrato i suoi 40 anni, Alessandra si prepara così a un altro compleanno ancora più emozionante. Il 6 settembre Penelope spegnerà la sua prima candelina, chiudendo simbolicamente un'estate che per Amoroso sembra essere stata soprattutto una grande fotografia di famiglia.