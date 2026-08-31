Per Alessandra Amoroso quella del 2026 è stata un'estate diversa dalle altre. Il 12 agosto la cantante ha compiuto 40 anni e il carosello sembra quasi voler riassumere tutto ciò che ha reso speciale questo momento della sua vita. Niente immagini patinate o celebrazioni costruite: ci sono soprattutto le persone che le stanno accanto.