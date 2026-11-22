Manca ancora più di un mese al Natale, tuttavia sui social vari vip sembrano già essere entrati nel mood. Su Instagram, infatti, capita già di imbattersi in case addobbate, alberi pieni di lucine e decorazioni e post che celebrano l'atmosfera uggiosa delle giornate fredde. Ma se c'è chi sogna la neve e i pranzi con tutta la famiglia, non manca neppure qualcuno che non è ancora riuscito a rinunciare del tutto al caldo. È il caso della top model brasiliana Alessandra Ambrosio (45 anni), che ha deciso di volare a Sydney per godersi il mare e il sole della tarda primavera.
Il legame di Alessandra Ambrosio con l'Australia
Per Alessandra Ambrosio i viaggi in Australia non sono esattamente una novità: in passato ha raggiunto più volte il continente per partecipare a sfilate. Inoltre, il suo fidanzato Buck Palmer (44 anni) è originario di Sydney. A inizio novembre la coppia ha già fatto un primo viaggio di piacere nella città, al quale ha preso parte anche Noah Phoenix, il figlio quattordicenne della modella.
La relazione con Buck Palmer
Alessandra Ambrosio e Buck Palmer sono legati sentimentalmente da circa due anni e hanno partecipato insieme a diversi appuntamenti mondani, tra cui dei festival cinematografici a Los Angeles. Prima di questa relazione, la modella era stata fidanzata ufficialmente con l'imprenditore Jamie Mazur, dal quale ha avuto due figli: Anja Louise, oggi diciassettenne, e Noah Phoenix, che ha 14 anni. Palmer, invece, è stato sposato con la modella australiana Ashley Hart.
La proposta romantica sull'isola di Nihi Sumba
Ambrosio e Palmer si sono fidanzati ufficialmente durante una vacanza sull'isola indonesiana di Nihi Sumba. L'imprenditore, che in passato ha lavorato come modello prima di fondare un marchio di accessori di lusso, si è inginocchiato al centro di un grande cuore disegnato sulla sabbia e decorato con fiori tropicali. La coppia ha reso noto il fidanzamento solo quattro mesi dopo la proposta, pubblicando su Instagram delle fotografie scattate dall'alto.
Chi è Alessandra Ambrosio
Nata a Erechim, in Brasile, nel 1981, Alessandra Ambrosio è una delle modelle più note a livello internazionale. Ha raggiunto la popolarità soprattutto grazie alla collaborazione con Victoria's Secret, per cui è stata uno degli Angeli più riconoscibili per quasi vent'anni.
Nel corso della carriera ha sfilato per importanti maison e partecipato a campagne pubblicitarie e copertine di riviste di moda. Ha inoltre affiancato al lavoro in passerella alcune esperienze nel mondo dello spettacolo.
Alessandra Ambrosio dice "sì": la proposta di Buck Palmer è da film
© Instagram | La proposta di Buck Palmer ad Alessandra Ambrosio
© Instagram | La proposta di Buck Palmer ad Alessandra Ambrosio