Alessandra Ambrosio e Buck Palmer sono legati sentimentalmente da circa due anni e hanno partecipato insieme a diversi appuntamenti mondani, tra cui dei festival cinematografici a Los Angeles. Prima di questa relazione, la modella era stata fidanzata ufficialmente con l'imprenditore Jamie Mazur, dal quale ha avuto due figli: Anja Louise, oggi diciassettenne, e Noah Phoenix, che ha 14 anni. Palmer, invece, è stato sposato con la modella australiana Ashley Hart.