Alessandra Ambrosio sulla mini-moto con scorcio super sexy

Sportiva, eclettica, spiritosa, multitasking, insomma Alessandra Ambrosio non è solo bella. La top model, ex angelo di Victoria’s Secret, è stata paparazzata mentre provava una mini-moto elettrica di suo figlio Noah. Ha girato per il quartiere Brentwood a Los Angeles in sella al mini-motociclo per provarne la sicurezza prima di affidarlo al bambino. I fotografi sono letteralmente impazziti vedendola più sexy che mai e dal top sono apparsi scorci di pelle nuda imperdibili.