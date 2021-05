Alessandra Ambrosio, pose hot per la partita di beach volley

Il sole brilla sulla spiaggia di Santa Monica, ma il merito delle alte temperature è tutto di Alessandra Ambrosio. La top model brasiliana alle prese con una partita di beach volley si lascia fotografare in pose hot, con le curve fasciate in un costume rosa sgambatissimo che svela il lato B.

Tonica e atletica, Alessandra mette in mostra un fisico da 10 e lode. La tenuta per il match in spiaggia è perfetta per sottolineare le sue curve stratosferiche, e lei si diverte davanti all'obiettivo scegliendo le pose più provocanti. Mentre gioca con la palla o si sdraia a prendere il sole è una vera gioia per gli occhi.

In spiaggia insieme alla Ambrosio c'è il suo nuovo compagno, il modello Richard Lee, con cui fa coppia da quando è finita la relazione con l'italiano Niccolò Oddi. Sul bagnasciuga si concedono un selfie abbracciati e sorridenti come due teneri piccioncini.

