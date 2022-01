Alessandra Ambrosio dancing queen sullo yacht degli amici

Tgcom24 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 3 di 24 IPA 4 di 24 IPA 5 di 24 IPA 6 di 24 IPA 7 di 24 IPA 8 di 24 IPA 9 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 IPA 12 di 24 IPA 13 di 24 IPA 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 IPA 22 di 24 IPA 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una festa sullo yacht con gli amici a Florianopolis pare una passerella bollente per Alessandra Ambrosio che è stata avvistata mentre si muoveva sinuosa a ritmo di musica coperta da un succinto bikini che metteva in risalto il suo fisico sbalorditivo. L’ex angelo di Victoria’s Secret, 40 anni, ha brindato e cantato in alto mare con gli amici lasciandosi eleggere dancing queen della giornata mentre tutti la filmavano con lo smartphone.