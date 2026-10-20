Il Fantasy Bra indossato da Kylie Jenner al Victoria's Secret Fashion Show: ecco perché vale 50 milioni di dollari e cosa lo rende unico
Il capo di lingerie ha 4.410 diamanti incastonati su una struttura d'oro di 18 carati
Victoria's Secret Fashion Show 2026 © Afp
È stato il protagonista indiscusso dell'ultima sfilata di Victoria's Secret Fashion Show, il reggiseno indossato in passerella da Kylie Jenner dal valore di 50 milioni ha rubato la scena alle supermodelle. Perché ha fatto così tanto discutere e cosa giustifica il prezzo da capogiro?
Il costo del reggiseno
Il capo intimo, dal valore di 50 milioni di dollari (circa 44 milioni di euro), è tempestato da 4.410 diamanti con una grossa pietra gialla al centro che da sola vale la bellezza di 22 milioni di dollari. Il Fantasy Bra, questo il nome che gli è stato assegnato, non è una novità sulle passerelle di Victoria's Secret: nel 2000 è stato portato sul catwalk dall'iconica modella brasiliana Gisele Bündchen, all'epoca il costo del reggiseno era valutato sui 15 milioni di dollari. Quest'anno, il 18 ottobre, la lingerie indossata da Kylie Jenner ha avuto il primato di essere stato il modello più costoso realizzato nella storia del brand.
Un pezzo unico
L'influencer della famiglia Kardashian ha calcato per la prima volta la passerella di Victoria's Secret: l'imprenditrice, 29enne, ha avuto il privilegio di portare il capo più prezioso della collezione. Il reggiseno è stato realizzato in collaborazione con la maison di alta gioielleria Jacob & Co. che ha creato il pezzo unico incastonato 4.410 diamanti naturali su una struttura d'oro di 18 carati. Al centro della bralette un diamante giallo Fancy Vivid: il livello più alto e saturo di colore nella scala dei diamanti colorati naturali. Le pietre sono state lavorate in sette tagli differenti, compreso l'Angel Cut, il taglio più esclusivo di Jacob& Co.
Una lavorazione certosina
Per realizzare il Fantasy Bra sono servite oltre 1.000 ore di lavoro e 15 artigiani specializzati. La complessità è stata la totale assenza di tessuto. Il reggiseno, infatti, è interamente costruito con materiali preziosi e modellato sulle misure di Kylie Jenner per consentirle di sfilare agevolmente. L'imprenditrice 29enne ha indossato anche un perizoma argentato, una minigonna bianca semitrasparente e tacchi trasparenti, oltre alle immancabili ali piumate bianche.
La storia del Fantasy Bra
Il primo Fantasy Bra è stato realizzato nel 1996, trent'anni fa: Claudia Schiffer ha indossato il Million Dollar Miracle Bra dal valore di un milione di dollari. Da quel momento il reggiseno-gioiello è diventato uno dei simboli più riconoscibili del marchio, un evento nell'evento. Ogni anno una modella, spesso la più in voga di quel periodo, è stata scelta per indossare la creazione realizzata con diamanti, rubini, zaffiri e altre pietre preziose. Non si trattava soltanto di biancheria intima, ma di un capo unico che da solo valeva lo show.
Prima di Kylie Jenner, il Fantasy Bra più costoso era il Red Hot Fantasy Bra, indossato da Gisele Bündchen nel 2000, dal valore di 15 milioni di dollari, decorato con oltre 1.300 pietre preziose, tra diamanti e rubini thailandesi. Il modello, entrato nel Guiness dei primati, è rimasto per anni il riferimento assoluto del lusso nel mondo della lingerie. Un altro Fantasy Bra celebre è stato l'Heavenly Star Bra indossato da Heidi Klum nel 2001, del valore di 12,5 milioni di dollari, con un diamante centrale da 90 carati. Nel 2014, per la prima volta nella storia del marchio, sono stati realizzati due Fantasy Bra, a indossarli sono state Adriana Lima e Alessandra Ambrosio che hanno portato sulla passerella capi unici dal valore di due milioni di dollari ciascuno. L'ultima volta che il costoso reggiseno aveva infiammato il catwalk di Victoria's Secret era stato nel 2018, con la supermodella svedese Elsa Hosk, un modello impreziosito da oltre 2.100 diamanti Swarovski e dal costo di un milione di dollari.