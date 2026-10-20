Prima di Kylie Jenner, il Fantasy Bra più costoso era il Red Hot Fantasy Bra, indossato da Gisele Bündchen nel 2000, dal valore di 15 milioni di dollari, decorato con oltre 1.300 pietre preziose, tra diamanti e rubini thailandesi. Il modello, entrato nel Guiness dei primati, è rimasto per anni il riferimento assoluto del lusso nel mondo della lingerie. Un altro Fantasy Bra celebre è stato l'Heavenly Star Bra indossato da Heidi Klum nel 2001, del valore di 12,5 milioni di dollari, con un diamante centrale da 90 carati. Nel 2014, per la prima volta nella storia del marchio, sono stati realizzati due Fantasy Bra, a indossarli sono state Adriana Lima e Alessandra Ambrosio che hanno portato sulla passerella capi unici dal valore di due milioni di dollari ciascuno. L'ultima volta che il costoso reggiseno aveva infiammato il catwalk di Victoria's Secret era stato nel 2018, con la supermodella svedese Elsa Hosk, un modello impreziosito da oltre 2.100 diamanti Swarovski e dal costo di un milione di dollari.