© Instagram | La festa per il rinnovo delle promesse nuziali di Cristel Carrisi
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Dieci anni dopo il primo sì, Cristel Carrisi e Davor Luksic si sono giurati di nuovo amore eterno. Nelle foto del party c'è Romina Power con le figlie, ma non il cantante e nemmeno Yari
Dieci anni dopo il primo sì, Cristel Carrisi e Davor Luksic si sono giurati amore eterno una seconda volta. Nelle immagini della festa ci sono i fiori, gli amici, gli abiti chiari e il sorriso di Romina Power accanto alla figlia. Manca però il volto che tutti si aspettavano di trovare: quello di Al Bano. E accanto al suo, manca anche quello di Yari.
A far sapere del party è stata la sorella minore, Romina Jr., che su Instagram ha pubblicato una galleria di scatti tra la festeggiata, la madre e alcuni invitati. La didascalia è una dichiarazione d'affetto senza mezze misure: "10 anni dopo si sono ripromessi amore… quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto".
Nei commenti qualcuno ha notato che nella galleria non compaiono i bambini — sia Cristel sia Romina Jr. sono madri — e la risposta è arrivata rapida: il fotografo non ha ancora consegnato tutto il materiale. Una spiegazione tecnica che però non basta a chiudere l'altra questione. Per Yari, la lontananza può essere legata ai suoi lunghi soggiorni in India, anche se il 14 settembre è atteso in Italia per salire sul palco con la madre al Blufestival di Melendugno. Per il volto simbolo di Cellino San Marco, invece, nessuna traccia e nessuna spiegazione.
Il sospetto che l'assenza non sia casuale nasce da quanto accaduto in primavera. A inizio maggio, in un'intervista televisiva, Romina Power aveva parlato di quelle che ha vissuto come mancanze dell'ex marito, compreso il suo ritorno al lavoro dopo la scomparsa di Ylenia. Al Bano aveva replicato pochi giorni più tardi, sempre davanti alle telecamere, spiegando di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e ricordando che entrambi furono richiamati dagli obblighi contrattuali.
Poi lo scontro si era spostato sui social. Yari aveva pubblicato una vecchia foto dei genitori con una frase che suonava come un passo indietro: "Grazie a Dio adesso esiste Internet e i social e non sono più soggetto alla stampa". La presa di posizione più netta era stata quella di Cristel, che su X aveva scritto: "E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…". Nessun nome, ma un destinatario facile da immaginare.
Quella pace che l'estate sembrava aver ricucito, con la vacanza di Romina Jr. e del piccolo Axel Lupo insieme al nonno, oggi appare di nuovo fragile. Il prossimo appuntamento pubblico della famiglia è il palco di Melendugno: si vedrà chi ci sarà.