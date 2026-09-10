Nei commenti qualcuno ha notato che nella galleria non compaiono i bambini — sia Cristel sia Romina Jr. sono madri — e la risposta è arrivata rapida: il fotografo non ha ancora consegnato tutto il materiale. Una spiegazione tecnica che però non basta a chiudere l'altra questione. Per Yari, la lontananza può essere legata ai suoi lunghi soggiorni in India, anche se il 14 settembre è atteso in Italia per salire sul palco con la madre al Blufestival di Melendugno. Per il volto simbolo di Cellino San Marco, invece, nessuna traccia e nessuna spiegazione.