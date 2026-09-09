Gli auguri di Elettra Lamborghini al marito: chi è Afrojack

Nato nel 1987 a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, Afrojack è uno dei nomi più conosciuti della musica dance internazionale. Dj, produttore e remixer, ha fondato nel 2007 la sua etichetta Wall Recordings e nel 2014 ha pubblicato l'album di debutto "Forget the World". Nel corso della carriera ha lavorato con alcuni dei protagonisti del pop e dell'elettronica mondiale, da David Guetta a Madonna. Nel 2011 ha vinto un Grammy per il remix di "Revolver" realizzato insieme a Guetta.