Gli auguri di Elettra Lamborghini al marito: chi è Afrojack

© Instagram @elettralamborghini
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Dal primo incontro nel 2018 alle nozze sul lago di Como: la cantante festeggia i 39 anni del dj olandese con un romantico carosello di foto su Instagram
Elettra Lamborghini apre l'album dei ricordi per festeggiare il compleanno del marito Afrojack. La cantante ha condiviso su Instagram un carosello di scatti che raccontano il dj lontano dalla consolle: in smoking, durante i viaggi, in momenti più informali e persino trasformato in un piccolo pupazzo con il suo volto. Ad accompagnare le immagini, una dedica tutta cuori: "Oggi è il tuo compleanno. È una benedizione poter festeggiare insieme un altro anno della tua vita. Alla persona più dolce e divertente del pianeta: buon compleanno. Ti amo tantissimo". Il destinatario è Nick van de Wall, conosciuto ai più come Afrojack, che il 9 settembre compie 39 anni.
Nato nel 1987 a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, Afrojack è uno dei nomi più conosciuti della musica dance internazionale. Dj, produttore e remixer, ha fondato nel 2007 la sua etichetta Wall Recordings e nel 2014 ha pubblicato l'album di debutto "Forget the World". Nel corso della carriera ha lavorato con alcuni dei protagonisti del pop e dell'elettronica mondiale, da David Guetta a Madonna. Nel 2011 ha vinto un Grammy per il remix di "Revolver" realizzato insieme a Guetta.
Nel 2026 è tornato in studio proprio con David Guetta e Sia per "Awake Tonight", nuova collaborazione del trio dopo gli anni di "Titanium", confermando una carriera che continua a muoversi tra grandi festival e produzioni internazionali.
La cantante e il dj hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e, solamente un anno più tardi, è arrivata la proposta di matrimonio. Il sì è stato pronunciato il 26 settembre 2020 a Villa Balbiano, sul lago di Como, davanti a circa cento invitati. Una data non casuale: coincideva con l'anniversario dell'inizio della loro relazione.
Da allora Elettra Lamborghini e Afrojack hanno continuato a dividersi tra impegni professionali, viaggi e vita di coppia, continuando a mostrare il loro lato più romantico sui social. La cantante ha raccontato più volte di avere con il marito un rapporto basato sulla fiducia e sulla complicità. E anche nel giorno del suo compleanno ha scelto di mostrarne il lato più privato: non la star della consolle, ma l'uomo con cui condivide la vita di tutti i giorni.