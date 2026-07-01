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© Instagram | Lo sfogo di Elettra Lamborghini contro chi modifica le sue foto
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La rabbia della cantante

Elettra Lamborghini, il prima e il dopo delle foto modificate

Sui social l'artista se l'è presa con le persone che modificano senza permesso gli scatti in cui c'è lei prima di pubblicarli

01 Lug 2026 - 18:08
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elettra lamborghini