Flora Canto, party esplosivo con tanti vip per i suoi 40 anni

L'attrice ha organizzato una festa pazzesca, a base di allegria, musica e... risate. Del resto, lei e il marito Enrico Brignano sanno perfettamente come tenere alto il buonumore e animare le serate. Al centro della pista da ballo i due si sono lanciati in un twist e poi, al momento delle candeline, sul volto dell'attrice è scesa qualche lacrimuccia.

Leggi Anche Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: tutti i dettagli delle nozze da sogno

Nel suo abito di paillettes color oro, Flora Canto è bellissima e in gran forma. Per la festa del 40esimo compleanno ha scelto una location nella prima periferia di Roma. Ha invitato tanti amici, tra cui Elena Santarelli, Bernardo Corradi, Giorgio Panariello e Matilde Brandi per godersi una serata spensierata. Fondale color oro e palloncini metallizzati hanno fatto da fondale per gli scatti di rito con gli ospiti, e la padrona di casa si è divertita a posare come una diva. Al momento delle candeline, colma di gioia per il tanto affetto ricevuto, l'attrice si è lasciata sfuggire qualche lacrimuccia.

Leggi Anche Flora Canto scatenata apre le danze: ecco il suo addio al nubilato



Mamma bellissima "Ha fatto pure due figli!" esclama Matilde Brandi inquadrando la silhouette perfetta che Flora Canto sfoggia nel suo mindress dorato. L'attrice è mamma di Martina, 6 anni, e Niccolò, nato a luglio 2021. Bambini che lei ed Enrico Brignano hanno tanto desiderato e che ogni giorno riempiono il loro cuore di emozione. Per festeggiare la venuta al mondo del secondogenito l'attore aveva scritto una bellissima poesia, mentre la mamma aveva confidato: "La gioia pura io la raffigurerei così".