Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: tutti i dettagli delle nozze da sogno

Avevano annunciato che sarebbero state nozze favolose e non hanno disatteso le aspettative.

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati in una location da sogno vista mare nei pressi di Roma, con tanti amici e parenti a festeggiare il loro amore. Una cerimonia civile all'americana, con la navata allestita in giardino e i violini ad accompagnare l'ingresso della sposa, proprio come una favola.