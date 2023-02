Flavio Briatore in barca ai Caraibi, c'è anche una ragazza sexy

La minivacanza ai Caraibi

Flavio Briatore è sempre in viaggio. Per vacanza o per lavoro, il manager sale e scende da aerei, elicotteri, treni, auto e anche yacht da sogno. Per la festa degli innamorati ha scelto di non restare a Montecarlo solo soletto – visto che la sua ex Elisabetta Gregoraci aveva preso il volo per Parigi con il nuovo fidanzato Giulio Fratini – e si è imbarcato dall’isola di Saint Barth per una crociera a tutto relax e chiacchiere. In barca Flavio Briatore, 72 anni, si dedica alla tintarella, ai tuffi in mare e non perde di vista i suoi ospiti. Tra loro c’è anche una misteriosa ragazza mora che in bikini conquista subito i flash dei paparazzi: movenze sexy e fisico da sballo che ricorda molta la giovane Gregoraci che ha fatto perdutamente perdere la testa all’imprenditore.