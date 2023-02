Elisabetta Gregoraci, ecco tutte le foto a Parigi con Giulio Fratini

Cosa c'è di più romantico che una fuga d'amore a Parigi per una coppia di teneri piccioncini? Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono partiti alla volta della Ville Lumière per godersi qualche giorno da soli, tra coccole, visite alle bellezze della città e momenti di passione. Il settimanale Chi li ha beccati a spasso mano nella mano, abbracciati sulle scale del Sacre Coeur e a bocca aperta davanti alle vetrine di lusso. In uno degli scatti l'imprenditore fiorentino osserva con attenzione l'esposizione di una gioielleria, e chissà che qualcosa non gli frulli in testa...

Una promessa d'amore Un bell'anello è già comparso all'anulare sinistro di Elisabetta Gregoraci durante le vacanze di Capodanno a Dubai con Giulio Fratini. Chissà se sia stato un semplice regalo natalizio o l'indizio di qualcosa di più serio. Quello che è certo è che i due si amano alla follia e ormai hanno smesso di nascondersi. Ne è passata di acqua sotto ai ponti dai timidi post durante il viaggio in Cappadocia, quando si limitavano a inquadrare gli stessi scenari. A Parigi hanno regalato ai follower un bellissimo selfie di coppia e, se un tempo fuggivano alla vista dei paparazzi, oggi non ci fanno più caso.