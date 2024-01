Per anni, né l'ex capitano della Roma né la showgirl hanno mai confermato le voci di un presunto flirt. Solo ora, dopo la separazione di Totti da Ilary Blasi e la pubblicazione del docu-film in cui Ilary parla delle corna , Flavia Vento ha deciso di raccontare la sua verità in tv.

Flavia Vento, la confessione dopo il divorzio di Totti da Ilary Blasi. Cosa accadde nel 2005? Quando si sposò Totti? Nel 2005 Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip, aveva lanciato lo scoop secondo cui Totti aveva tradito la Blasi con Flavia Vento un mese prima di sposarsi. Totti e la Blasi sono convolati a nozze nel giugno 2005, quando lei era già incinta di Cristian. "È una storia che dura da vent'anni e su cui si sono dette tante cose – ha detto Flavia Vento - Ho conosciuto Francesco Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli ho portato fortuna perché poi la Roma ha vinto lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. Ci fu un flirt nel 2001, un flirt breve - ammette la showgirl - Ogni volta che parlo di questa storia mi sento un po' così. Ora che si sono lasciati posso parlare più liberamente, ma per vent'anni sono stata molto riservata. Sono stata accusata di essere una sfascia famiglie, ho sofferto e patito. Totti - conclude - non è stato corretto con me. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio".

Francesco Totti e Ilary Blasi: chi ha tradito? Come si chiama l’amante? "Ho scoperto che Francesco mi ha tradito con Noemi”. Questa è la verità di Ilary Blasi che ha raccontato nel suo docu-film. “È stata una doccia fredda sapere che l'uomo che mi ha amata per vent'anni, che mi ha sempre detto che ero la sua vita, mi ha fatto questo: mi sono sentita umiliata, poi triste, disgustata, un po' arrabbiata" ha aggiunto. La crisi inizia a novembre 2021 quando "diventa distante, strano, nervoso". Prima di allora il loro rapporto era sempre stato felice "avevamo una vita sessuale molto soddisfacente, forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni". Ilary scopre la verità su Totti e Noemi e si dispera: “Come ha potuto mentirmi così? Mi ha giurato che non la conosceva, che era solo una fan. Mi ha fatto il giuramento davanti a me e ai nostri bambini”.

Chi è Flavia Vento: ha un marito o dei figli? Flavia Vento è una showgirl italiana che ha partecipato a diversi reality show e programmi televisivi come ospite e commentatrice. La fama per la modella romana è arrivata nel 1999, quando entra a far parte del programma Il lotto alle otto nel ruolo della Dea Fortuna. Nel frattempo, continua a comparire negli spot televisivi e nello stesso anno posa per la rivista Playboy. La svolta che le dà maggiore visibilità arriva nel 2000 quando fa la valletta nel programma Libero di Teo Mammuccari. Non si è mai sposata e non ha figli.