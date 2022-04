Flavia Vento: "Tom Cruise mi segue su Twitter"

"C’è un mio tweet in cui sono vestita da sirena - ha raccontato Flavia - L’ho scritto a Tom, a Tom Cruise vero. Si sta avvicinando la data in cui uscirà il suo nuovo film, sta per uscire Top Gun a maggio. Quindi io vorrei tanto andare a vedere questo film bellissimo".

La Vento dopo il raggiro non si dà pace: "Poi soprattutto vorrei tanto capire chi è che mi scriveva, visto che ho ancora molti dubbi".

Tornando a Twitter, Flavia ha sottolineato che Tom non ha risposto al suo tweet. E ha svelato un segreto: "Mi segue su Twitter. Sì Tom quello reale è un mio follower. Segue me e vede le mie cose. Vi manderò lo screen per farvi vedere che mi segue davvero". In effetti l'attore la segue su Twitter...

